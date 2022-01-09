Комуністи в Держдумі Росії підготували документ про визнання бойовиків на Донбасі

У російській Держдумі планують визнати бойовиків на Донбасі. Таку ініціативу взяла на себе комуністи, які є другими за чисельністю після депутатів путінської "Єдиної Росії".

Відповідний законопроєкт анонсував секретар російської компартії Казбек Тайсаєв в інтерв'ю пропагандистському телеграм-каналу.

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Казбек Тайсаєв заявив, що проєкт закону про визнання бойовиків на Донбасі уже зареєстрували і його планують найближчим часом схвалити. Секретар комуністів наголосив, що Росія буде легалізовувати своїх бойовиків на українській території так, як зробила це з територіями Грузії – Південною Осетією та Абхазією.

Я впевнений, що найближчим часом ми можемо реалізувати це завдання (визнання бойовиків, – 24 канал),

– заявив Тайсаєв.

Крім того, російський комуніст повторив традиційні мантри російської пропаганди про міфічних "фашистів" в Україні, які нібито "не хочуть миру на Донбасі" та традиційно звинуватив нашу країну в недотриманні мінських угод.

Інші дивні заяви російських депутатів

Перші дні 2022 року стали "плодовитими" для російських депутатів у сфері дивних заяв. Особливо політики з Держдуми відзначилися коментарями протестів у Казахстані.

Наприклад, депутат від путінської "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв уже встиг запропонувати провести референдум за приєднання Казахстану до Росії.

Його колега по партії Олег Матвейчев пішов ще далі. Він закликав ґвалтувати дружин казахських підприємців, яким не подобається чинна влада країни.

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