Кончіта Вурст шокувала зізнанням про ВІЛ

Австрійський співак, переможець Євробачення-2014 Томас Нойвірт, відомий як Кончіта Вурст, заявив про свій ВІЛ-позитивний статус.

На таке зізнання 29-річна артистка зважилася через погрози колишнього друга оприлюднити її діагноз, пише DW.

Читайте також: Анджеліна Джолі була госпіталізована, – ЗМІ

Відверто про ВІЛ-позитивний статус Кончіта написала у своєму Instagram.

"Я ВІЛ-позитивна вже багато років. Насправді, громадськості це не стосується, але мій колишній друг погрожував мені, що розкриє цю приватну інформацію, а я нікому не дам мене залякувати і впливати на моє життя", – написала Вурст.

Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 15 Кві 2018 р. о 12:01 PDT

За її словами, вона почала терапію одразу ж, як тільки дізналася про свій діагноз, тому можливість передачі вірусу відсутня.

Вурст пояснила, що раніше не робила заяв на цю тему, аби захистити своїх близьких від надмірної уваги преси.

"Я сподіваюся надати іншим сміливості і зробити ще один крок проти стигматизації людей, які внаслідок своєї поведінки, або з вини інших заразилися ВІЛ", – додала Кончіта.

Хто така Кончіта Вурст?



Австрійська співачка та драг-квін. Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2014 з піснею "Rise Like a Phoenix". 27 жовтня 2015 Кончіта вперше відвідала Україну.