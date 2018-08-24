Кондитер створив міні-світ із солодощів: захопливі фото
Їжа – це не тільки набір продуктів, які дають організму людини відчуття ситості, але й чудовий матеріал для митців. Так, кондитер показав, як за допомогою солодощів можна створити власні театральні сценки.
Всі звикли бачити апетитні солодощі з яскравими прикрасами. Здавалось би гурманів вже складно здивувати подачею десертів, однак італійський кондитер Маттео Стучі з легкістю зміг би це зробити.
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Справа в тому, що кулінар створює зі звичайних солодощів дивовижні картинки. У своїх роботах Маттео Стучі показує міні-всесвіт, в якому теж є персонажі, які наче живуть своїм життям. Результати він опублікував у своєму блозі, чим вже підкорив мережу.
Джерело: 24 Канал
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