Будуть хороші угоди: Садовий поділився деталями конференції в Римі з відновлення України

У столиці Італії 10 липня стартує четверта щорічна міжнародна конференція, присвячена післявоєнному відновленню України. Втім, у переддень заходу у Римі відбулося багато інших офіційних заходів.

Зокрема, в посольстві Литви в Римі завершилася велика конференція, на якій було дуже багато гостей, іноземні делегації, які давно працюють з Україною. В етері 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий детально розповів про цей захід та про плани на конференцію з відновлення України.

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Які плани на конференцію

Насамперед додому треба приїхати з конкретними речами. На думку міського голови Львова, це будуть серйозні угоди про ресурси, які важливі для української економіки. Тому що чим більше коштів вдасться залучити від міжнародних партнерів, тим більше коштів Україна зможе скерувати на підтримку Збройних Сил.

Я не буду озвучувати конкретну суму, але буквально за декілька годин в нас буде одне дуже важливе підписання. Як тільки поставимо підписи, я відразу озвучу і суму, і сам предмет. Так само й завтра заплановано декілька угод,

– поділився Садовий.

Крім цього, він наголосив, що сьогодні на Львів покладено велику відповідальність. Він є більш безпечним, тому важливо, щоб бізнес починав працювати вже сьогодні, адже Збройним Силам України потрібна фінансова підтримка, а для цього повинна працювати економіка.

"На це власне ми сьогодні орієнтуємо свої зусилля. Завтра, звичайно, буде основний день. Буде виступ Президента України, керівництва Італії та всіх країн Європейського Союзу. Українські міста також презентуватимуть свої можливості щодо співпраці", – мовив міський голова Львова.

Про що домовилися з Литвою

Напередодні конференції з післявоєнного відновлення України у посольстві Литовської Республіки в Італії відбувся окремий захід, організований саме Львівською міською радою спільно з литовськими партнерами. Подія зібрала дипломатів, урядовців, міжнародних експертів, представників бізнесу, щоб обговорити конкретні кроки для швидкого відновлення України.

Сьогодні ми працювали разом з міністром енергетики Литви, який був присутній, до речі, весь наш форум разом зі мною. Говорили про енергетику та проєкти, які важливі для України, а також про нові транспортні коридори,

– зазначив Садовий.

До слова, минулого тижня Європейський Союз ухвалив рішення виділити 76 мільйонів євро на побудову першої гілки сполучення кордону з Львовом. Йдеться про заміну старої колії на нову європейського масштабу. Дуже важливо вплітати українські регіони в європейську транспортну систему. Адже якщо Україна хоче, щоб проходили інвестиції, то маємо бути поєднана з Європою і енергетикою, і транспортними коридорами.

Зазначимо, що Володимир Зеленський особисто затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України. Її очолює міністерка економіки Юлія Свириденко.