Конфіскували BMW X5 та вручили повістку: на Закарпатті затримали п’яного ухилянта
Джерело:Zaxid.net
У Мукачеві патрульні поліцейські спільно з працівниками військкомату конфіскували у п’яного водія його BMW X5.
Крім того, виявилося, що 38-річний чоловік ухиляється від призову до служби в Збройних Силах України. Відтак заразом йому вручили повістку.
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Як повідомила пресслужба патрульної поліції Закарпаття, водія затримали 10 березня на вулиці Шенборна у Мукачеві. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.
Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога – позитивний,
– інформує патрульна поліція.
Поліцейські помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння / Фото Патрульна поліція
Також відомо, що затриманий водій ухилявся від служби у Збройних силах України. Працівники військкомату вручили йому повістку на місці.
На водія склали адмінпротокол через керування у стані сп’яніння та вилучили автомобіль BMW X5 на користь держави.
Тест виявився позитивним / Фото Патрульна поліція
7 березня голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив, що від водіїв, які керують автомобілями у нетверезому стані, вилучатимуть їхні автомобілі та передаватимуть у користування Збройним силам України. Наразі в області нараховується три автомобілі, які були конфісковані у п'яних водіїв.