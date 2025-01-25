Марина Безрукова заявила, що залишається на посаді керівниці АОЗ, попри рішення Міноборони

Керівниця Агентства оборонних закупівель Марина Безрукова заявила, що продовжує виконувати свої обов’язки, попри рішення Міноборони про її звільнення. Вона наполягає, що її призначення та продовження контракту відповідають законодавству.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes та Суспільне. Вранці 24 січня Наглядова рада АОЗ оголосила про продовження контракту з Безруковою ще на рік.

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Керівниця АОЗ Безрукова про звільнення

Однак пізніше того ж дня Міноборони повідомило про розірвання угоди та анонсувало зміни у статуті роботи Наглядової ради.

За словами Марини Безрукової, її призначення та продовження контракту були здійснені відповідно до законодавства.

Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю,

– пояснила вона.

Керівниця наголосила, що рішення Наглядової ради було ухвалене одноголосно, і відповідні документи були передані до Міноборони.

Всі документи належним чином оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує відповідно до законодавства та до потреб ЗСУ,

– заявила Безрукова.

Вона також розкритикувала рішення Міноборони, зазначивши, що інформація про її звільнення стала для неї несподіванкою.

Виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству,

– зауважила Безрукова.

Коментуючи можливе призначення Арсена Жумаділова, Безрукова вважає це прямим тиском на Наглядову раду.

Тобто, насправді це повний юридичний крінж, й те, чого взагалі не мало відбутися, якщо діяти відповідно до законодавства,

– наголосила вона.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором АОЗ буде призначений Арсен Жумаділов. За його словами, ефективність Агентства оборонних закупівель викликала чимало питань.

Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум,

– сказав він.

Водночас Арсен Жумаділов, керівник "Державного оператора тилу", погодився очолити АОЗ "у складний час".

Сама ж Марина Безрукова очолила АОЗ у січні 2024 року. Наглядова рада агентства була створена у грудні того ж року, до її складу увійшли як незалежні члени, так і представники держави.