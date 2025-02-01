Скандал навколо АОЗ: у реєстри 6 разів за тиждень вносили зміни щодо керівника

Напружена ситуація склалася довкола Агентства оборонних закупівель. Проявом конфлікту між Міноборони та АОЗ стали щоденні зміни у реєстрах щодо імен керівників.

Так, 1 лютого нардеп Ярослав Железняк повідомив, що за тиждень у реєстрах шість разів змінювалися імена керівників Агентства оборонних закупівель, посилаючись на дані YouControl, передає 24 Канал.

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‍Що коїться в АОЗ

Вранці нардеп опублікував інформацію з YouControl. Там значилося, що керівником АОЗ є Марина Безрукова, відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування. Посадовець зауважив, що це "5-та зміна у реєстри АОЗ щодо керівника за тиждень".

Реєстр показує, що Безрукова є керівником АОЗ / Скриншот Железняка

"Нагадаю, що я пропонував що на вихідних має керувати якись одногрупник Єрмака…але напевно вже закінчились ті, кого кудись не призначили. Тому субота теж непарний день тижня – буде Арсен", – йдеться у дописі в телеграмі Железняка.

Уже ввечері нардеп повідомив про внесення 6-ої зміни. Відповідно до неї, керівником і тимчасово виконуючим обов'язки директора АОЗ є Арсен Жумаділов.

Увечері керівником значиться Жумаділов / Скриншот Железняка

Конфлікт АОЗ і Міноборони

21 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ухвалила рішення подовжити контракт із чинною директоркою Мариною Безруковою ще на один рік.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вирішив не продовжувати контракт із Безруковою, бо відомство під її керівництвом не впоралося з головним завданням – "вчасно та в повному обсязі забезпечувати фронт усім необхідним озброєнням". Міністр повідомив, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.

У відповідь Безрукова заявила, що залишиться очільницею відомства попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

АОЗ 25 січня заявило, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової. Там зазначили, що Наглядова рада одноголосно ухвалила рішення про продовження контракту з Безруковою, і лише вона має повноваження подовжувати чи розривати чинний контракт директора.

25 січня Центр протидії корупції повідомив, що подав заяву до НАБУ про зловживання Умєровим службовим становищем.

30 січня Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала президента Зеленського невідкладно втрутитись у ситуацію, що склалась навколо АОЗ, вказуючи на ризик зриву поставок озброєння.

Тим часом у Мін'юсті повідомили, що до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міноборони щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н.В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". Мін'юст підтримав скаргу та скасував рішення від 29 січня, за яким керівником АОЗ у реєстрі знову стала Марина Безрукова. Міністерство юстиції України ухвалило рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

Арсен Жумаділов набуває статусу представника ДП "Агенція оборонних закупівель" з обмеженням: "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування".

Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування".

31 січня у Міноборони наголосили, що з 1 лютого тимчасове виконання обов'язків керівника АОЗ покладено на Арсена Жумаділова.