"Малчі, хахол, я тєбя, заріжу": відео конфлікту на Вінниччині сколихнуло мережу

У Вінницькій області любителька російської музики погрожувала вбивством очевидцям, що зробили їй зауваження. А її чоловік, прихильник "русского міра", заперечував існування України.

Начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко розповів про конфлікт між жителями та поділився відео з місця подій в соцмережах. Інцидент стався в одному з сіл Вінницького району.

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Подробиці конфлікту

В одному з сіл родина відпочивала та слухала російську музику. З колонок цієї сім'ї лунали пісні тих виконавців з країни-агресорки, що підтримують війну проти України. Це не сподобалося двом хлопцям. Тому вони зробили зауваження, коли проходили повз.

Після цього до них прибігла жінка з ножем в руках. Вона почала нецензурно висловлюватися російською та погрожувати.

"Малчі, ***, хахол ***, я тєбя, ***, заріжу ***...!

– пригрозила вона.

Згодом до них підійшов голова сімейства. Хлопці йому нагадали, що в Україні йде повномасштабна війна. У відповідь батько 6 дітей почав заперечувати існування нашої держави.

Какая Украіна, ми в Украінє живьом?

– сказав він.

Хлопці намагалися пояснити подружжю, що в Україні через агресію Росії гинуть люди. Однак любителі "русского міра" не хотіли їх слухати. Під час конфлікту очевидці дістали смартфон та зафільмували розмову. Це відео сколихнуло мережу. На його основі правоохоронці пізніше змонтували ролик.

Кадри з місця конфлікту: відео поліції Вінницької області



Згодом із подружжям поспілкувалися співробітники поліції. Після цього чоловік на камеру перепросив за свою поведінку. Він заявив, що вибачається за свої слова перед Володимиром Зеленським та всім українським народом. Жінка теж попросила вибачення за те, що обізвала Україну та українців.

За словами Іщенка, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у причетності до колабораційної діяльності. Розслідуванням займатимуться працівники СБУ. Начальник поліції Вінниччини похвалив хлопців та зауважив, що у нас зростає покоління, яке гідне України.

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