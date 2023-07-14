У Кремлі не хочуть лізти у конфлікт Попова та Герасимова

Валєрій Герасимов нещодавно звільнив генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58 оос країни-агресорки. Після цього Дмітрій Пєсков висловився щодо конфлікту у міноборони Росії.

Прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова запитали, чи знає Владімір Путін про конфлікт Валєрія Герасимова та Івана Попова. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як відреагував Пєсков

Кремлівський посіпака відмовився коментувати ситуацію з командувачем 58-ї армії російських окупантів.

Ми не коментуємо. Все ж таки мовиться про військових, про міноборони, тому за коментарями рекомендуємо туди звертатися,

– сказав Пєсков.

Він також заявив, що це не питання порядку денного у Кремлі.

Що цьому передувало