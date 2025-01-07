Вдарив поліцейського ножем: у Дніпрі стався конфлікт між ТЦК і цивільним чоловіком

7 січня 2025, 16:10
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Автор: Дар'я Смородська

У Дніпрі 7 січня чоловік поранив ножем правоохоронця під час перевірки військово-облікових документів. Нападника можуть притягнути до відповідальності.

Конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК і поліції стався на одному з вокзалів Дніпра. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

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Різанина у Дніпрі 7 січня

Представники ТЦК і правоохоронці звернулися до чоловіка з проханням показати своїх військово-облікові документи. Він відмовився це зробити, через що виник конфлікт. 

Під час розмови чоловік дістав з кишені ніж і накинувся на поліцейського. Правоохоронцю надали медичну допомогу.

У чоловіка вилучили ніж, яким він поранив поліціянта. Поліція проводить перевірку та обставини події. На нападника можуть відкрити кримінальну справу за фактом погроза або насильства щодо працівника правоохоронного органу.


У нападника вилучили ніж / Фото відділу комунікації поліції Дніпропетровщини

У поліції зазначили, що чоловік також написав заяву, в якій заявив, що йому поранив працівник ТЦК. За даним фактом також триватиме розслідування. 

Конфлікти з ТЦК: останні новини

  • 3 січня у Полтаві під час перевірки документів працівники ТЦК нібито зламали ногу цивільному чоловікові. В обласному військкоматі розповіли, що чоловік поводився агресивно та сам вдарив одного з працівників ТЦК в обличчя та збив його з ніг. Двоє інших намагалися стримати нападника.
  • У Сумах 2 січня в місцевому ТЦК внаслідок конфлікту між військовим і цивільним помер чоловік. Він отримав травми, у лікарні врятувати його життя не вдалося.
  • У Вишгороді, на Київщині, поліцейські та представники ТЦК намагалися виманити водія з авто, використовуючи перцеві балончики.