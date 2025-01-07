Вдарив поліцейського ножем: у Дніпрі стався конфлікт між ТЦК і цивільним чоловіком

У Дніпрі 7 січня чоловік поранив ножем правоохоронця під час перевірки військово-облікових документів. Нападника можуть притягнути до відповідальності.

Конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК і поліції стався на одному з вокзалів Дніпра. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

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Різанина у Дніпрі 7 січня

Представники ТЦК і правоохоронці звернулися до чоловіка з проханням показати своїх військово-облікові документи. Він відмовився це зробити, через що виник конфлікт.

Під час розмови чоловік дістав з кишені ніж і накинувся на поліцейського. Правоохоронцю надали медичну допомогу.

У чоловіка вилучили ніж, яким він поранив поліціянта. Поліція проводить перевірку та обставини події. На нападника можуть відкрити кримінальну справу за фактом погроза або насильства щодо працівника правоохоронного органу.



У нападника вилучили ніж / Фото відділу комунікації поліції Дніпропетровщини

У поліції зазначили, що чоловік також написав заяву, в якій заявив, що йому поранив працівник ТЦК. За даним фактом також триватиме розслідування.

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