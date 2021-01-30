Конфлікт у Карабасі: Путін поговорив із Алієвим – деталі

Президент Росії Володимир Путін 30 січня телефоном поговорив зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Головною темою розмови політиків була ситуація в Нагірному Карабасі.
Джерело: пресслужба Кремля
Путін і Алієв, зокрема, привітали початок роботи Спільного центру з контролю за припиненням вогню і всіх військових дій в зоні конфлікту. До цього центру входять як представники Росії, так і Туреччини. Його відкрили 30 січня.
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На чому ще акцентували президенти Росії та Азербайджану
- Сторони висловили сподівання, що діяльність Центру сприятиме подальшій стабілізації ситуації та належному дотриманню домовленостей щодо перемир’я.
- Також обговорювали деякі актуальні питання російсько-азербайджанського двостороннього співробітництва.
Не перша розмова за участю Путіна щодо Нагірного Карабаху
- Перша зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Ніколи Пашиняна відбулася 11 січня. Захід пройшов у Москві й на ньому був присутнім господар Кремля. Докладніше читайте тут.
- Крім того, раніше Путін порушував питання Карабах під час окремих розмов із Алієвим і Пашиняном. Зокрема, такі спілкування відбулися 23 і 24 листопада. Тоді сторони обговорили виконання домовленостей щодо перемир’я.
- Після укладення перемир’я Пашинян і Алієв особисто ані не зустрічалися, ані говорили телефоном щодо Карабаху.
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Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі
- Напружені стосунки між Вірменією та Азербайджаном тривають вже не одне десятиліття. Однак активні бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.
- Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.
- У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.
- Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- 12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.