Протистояння Пригожина й міністерства оборони Росії: у ЗСУ назвали головні ознаки
У Росії тривають серйозні протистояння за владу між міноборони та власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним. Цей конфлікт дуже помітний під час боїв на Сході, де вагнерівці вже не можуть виконувати завдання.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, коли керівником російського генштабу став Валєрій Гєрасімов, то найманці Пригожина перестали отримувати велику кількість боєприпасів.
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Історія ПВК "Вагнер" добігає кінця
Череватий зазначив, що Пригожин постійно намагається бути у публічному полі та робить дивні заяви.
Це схоже на поведінку людини, яка втратила вплив і намагається його повернути. Зрозуміло, що коли до керівництва повернувся начальник генштабу Герасімов, якого постійно публічно принижував, обзивав як сам Пригожин, так і його командири та бійці, ніякої підтримки не може бути,
– сказав він.
Речник Східного угрупування ЗСУ підкреслив, що вагнерівці дуже залежать від постачання боєприпасів від міноборони Росії. Зараз такого "безліміту снарядів", як під час керівництва Сєргєя Суровікіна, немає.
"Вагнерівці взяли на себе дуже багато забов'язань, показати, що вони кращі, не маючи відповідного резерву. Ми вже бачимо, що на цьому фронті вони не можуть самі виконувати завдання. Вони посилюються й повітряно-десантними підрозділами окупаційної армії. Швидше за все, їхня історія вже добігає кінця", – зауважив Череватий.
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Конфлікт Пригожина та генштабу Росії: коротко
- До початку повномасштабного вторгнення ПВК "Вагнер" була "елітним" батальйоном, однак зараз вона майже повністю складається із зеків. І битва за Бахмут, на думку західних аналітиків, має всі шанси забрати у Росії в недалекій перспективі ці "потужності" – в особі вагнерівців.
- Засновник російської приватної компанії "Вагнер" Євгєній Пригожин неодноразово публічно вступив у конфлікт з міноборони Росії через припинення постачання боєприпасів його найманцям. Він звинуватив командування в тому, що воно прикрило вагнерівцям постачання снарядів і через це його бійці зазнають величезних втрат.
- Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, швидше за все, не зможе стати переможцем у конфлікті з міноборони Росії. Він нагадав, що відомство Шойгу різко обмежило постачання та боєприпаси для "вагнерівців". Пригожин має проблеми з набором особового складу.