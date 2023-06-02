Бажаємо бойової нічиї, – боєць ЗСУ про конфлікт вагнерівців з кадирівцями

На фоні невдач російської армії у війні проти України, зростає напруга між різними угрупуваннями, що наближені до Путіна. Конфлікти всередині Росії на руку Україні.

Про це 24 Каналу заявив політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він висловив сподівання, що протистояння колишніх підданих Путіна завершиться не перемогою когось з них, а розпадом Росії на безліч держав зі своїми "царьками".

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Прихвосні Путіна розпочали війну між собою

Сазонов зауважив, що за останні тижні між Пригожиним та Кадировим склались непрості стосунки. Фактично, вони почали справжні міжусобні війни. Найважливіше, що обидва перестали зважати на Путіна, який раніше завжди був в ролі арбітра, а тепер його ніби немає.

Він або мертвий чи вже помирає, або його думка вже нікого не хвилює. Чекаємо на велику бійку всіх проти всіх у Росії. Вболіваємо за кожну команду і бажаємо їм бойової нічиєї – 200 на 200,

– іронічно прокоментував військовий.

Кирило Сазонов про внутрішні конфлікти у Росії: дивитись відео

За його словами, ймовірно критика Пригожина дратує Кремль і там дали команду "мочити" його. Система влади в Росії була сконцентрована на культі особистості однієї персони, але зараз піддані зрозуміли, що "вожак став слабкий".

Дезертирство процвітає

Сазонов також розповів про високий рівень дезертирства в російській армії. Про це також пишуть російські воєнкори і є підтвердження у перехопленнях розмов окупантів. Минулого тижня був випадок, коли свої позиції покинула ціла рота росіян – майже 90 бійців, серед яких більшість колишніх ув’язнених.

"Пограбувати і помародерити – ось, що їх цікавить. Коли вони стикають зі Збройними Силами України, то просто втікають – зі зброєю, назад у Росію. Це було передбачено і зараз Росія буде розплачуватись за свої дії", – наголосив політолог.

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