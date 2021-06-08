Конфлікт між Китаєм і Тайванем є віддзеркаленням російсько-української війни, – Печій

Здавалося б, що зв'язку між агресією Кремля проти України і загостренням конфлікту між Китаєм і Тайванем, немає. На перший погляд, ці ситуації вгалі не поєднуються.

Але якщо поглянути на ситуацію ширше, то стає очевидно, що зв'язок є прямим. Таку думку у відеоблозі "Теории заговора" висловив Олексій Печій.

Більше читайте тут Масштабні наслідки безкарності Кремля: як Путін провокує китайські війни

Взаємозв'язок між агресією Росії і Китаї

Щоб усвідомити це, варто простежити взаємозв'язок між актами російської агресії і китайськими військовими атаками.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем – майже дзеркальне зображення російсько-української війни,

– зазначив Печій.

Печій: Китай має такі ж методи придушення, як і Росія

Китай вже багато років намагається залякати уряд Тайваню не тільки військовими нападками. Як розповів журналіст, держава використовувала ті ж методи удушення, що і Росія щодо України:

залякування величезними військами в Тайванській протоці, аж до блокування водного коридору;

кібератаки;

недопуск туристів на острів;

заборона іноземним авіакомпаніям садити в Тайвані літаки і торгові війни.

Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео