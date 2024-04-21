Цивільні напали, представник ТЦК стріляв у землю: на Буковині поліція відкрила дві справи
Джерело:Чернівецький обласний ТЦК та СП
Біля села Чорногузи на Буковині на військовослужбовця Вижницького ТЦК та СП напали цивільні. Він стріляв у землю.
Через інцидент поліція відкрила дві справи. Перед цим мережу облетіло відео інциденту, пише 24 Канал.
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Що кажуть про конфлікт між цивільними та представником ТЦК та СП
Сьогодні (20 квітня – 24 Канал), поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози,
– заявили військові Чернівецького ТЦК та СП.
Вони також запевнили, що їхній працівник стріляв у землю, щоб захистити своє життя та здоров'я. Там додали, що внаслідок пострілів ніхто не постраждав, а на місце таки виїхав працівник поліції. У Чернівецькому ТЦК та СП запевнили, що вони:
- з'ясовують всі причини та обставини інциденту,
- сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.
Відео інциденту на Буковині
Згодом Суспільне повідомило, що через інцидент між працівником ТЦК і групою цивільних у поліції відкрили два провадження:
- щодо погрози військовослужбовцю за зверненням працівника ТЦК,
- щодо перевищення повноважень військовим за зверненням 23-річного місцевого жителя.
Що відомо про конфлікт
- 20 квітня на Буковині трапився конфлікт між працівником ТЦК та СП та цивільними місцевими. У Чернівецькому ТЦК та СП заявили, що на їхнього працівника напали – його машину заблокували, а до самого військового застосували силу та погрози.
- Натомість люди на відео, яке з'явилось згодом кричали, щоб військовослужбовець заховав зброю. Під час цього конфлікту він й вистрілив у землю.
- У ТЦК та СП запевнили, що військовослужбовець стріляв, щоб захистити своє життя та здоров'я. Вони також уточнили, що на відео боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади, якого перевели у ТЦК та СП у зв'язку зі станом здоров'я та бойовими травмами.
- У Чернівецькому ТЦК та СП також запевнили, що за перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП, відповідно до Кримінального кодексу, передбачена відповідальність у вигляді 5 – 8 років тюрми.