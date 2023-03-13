Протистояння Пригожина і міноборони Росії досягло точки кипіння через Бахмут: аналіз ISW

Розкол всередині російських еліт, ймовірно, досягнув свого апогею. Як відомо, у конфронтації опинилися ватажок приватного військового батальйону "Вагнера" та керівництво міноборони з генеральним штабом Росії. Причиною всьому – битва за Бахмут.

Західні аналітики 13 березня констатували, що на тлі битви за Бахмут глава оборонного відомства Росії Сєргєй Шойгу разом з начальником генерального штабу збройних сил Валерієм Герасимовим, намагаються послабити впливовість Євгенія Пригожина. Зокрема, вони обмежили постачання боєприпасів для вагнерівців та можливість вербувати зеків для їхнього лідера.

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Конфлікт серйозний: Пригожин це розуміє

Як зазначають експерти, тиск Кремля на Пригожина змусив того все ж визнати залежність від міноборони Росії. Головний фінансист терористів неодноразово публічно скаржився, що, скажімо, надсилав листи в оборонне міністерство та генеральний штаб з вимогою налагодити постачання боєприпасів. До речі, результату це не мало жодного.

Пригожин погрожував вивести війська "Вагнера" з Бахмута та натякнув, що російське МО використало Вагнера, щоб взяти на себе тягар інтенсивної виснажливої міської війни, щоб захопити Бахмут і зберегти російські регулярні сили. Ці погрози та скарги свідчать про те, що Пригожин усвідомлює всю серйозність свого конфлікту з МО Росії,

– констатували в Інституті вивчення війни.

Окрім того, там згадали, що у 2022 році лідер "Вагнера" набрав у лави свого батальйону близько 40 тисяч зеків, завдяки дозволу Кремля. Очевидно, більше в нього такої можливості немає.

Причина розколу – Бахмут

Аналітики припустили, що військове керівництво Росії намагатиметься використати сили ПВК "Вагнера" і безпосередньо впливовість Пригожина у боях за на Бахмут на Донеччині. Швидкість просування "другої армії світу" на цьому напрямку, м'яко кажучи, сповільнилась – себто окупантам не вдається взяти місто.

"Вагнеру" довелося 6 березня залучити свої елітні сили для підтримки наступальної сили в Бахмуті, але ці сили можуть закінчитися під час прямих штурмів східної, південної та північної частин Бахмута,

– йдеться в повідомленні ISW.

Разом з тим там зазначено, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 18 лютого, видно, як 43 автобуси з найманцями "Вагнера" рухаються з Криму через Мелітополь, ймовірно, для посилення позицій у Бахмуті.

Декілька тижнів тому Пригожин скаржився, що його бійцям потрібне додаткове підкріплення. У той же момент у Генштабі ЗСУ помітили, щопорівняно з українськими силами. Можна підсумувати, що справи в окупантів кепські.

Згадаємо також, що Пригожин навіть запропонував президентові України Володимирові Зеленському дозволити українським військам вийти з Бахмута упродовж двох днів на початку березня. Це вказує на те, що у Кремлі мають намір кинути вагнерівців на безпосередній штурм міста.

Окрім того, в ЗСУ заявляли, що українські війська знесилюють вагнерівців і вже зачистили друге формування ПВК за зиму. Власне, поки наші захисники не дають окупантам прорватися та проріджують ряди вагнерівців, міноборони Росії на це ніяк не реагує. Ймовірно, Кремль готовий навіть до повного знищення "Вагнера" Збройними Силами, що, очевидно, не подобається Пригожину.

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Чи відновить ватажок вагнерівців позиції

Експерти переконані, що Пригожин навряд чи досягне своїх попередніх висот, попри те що йому вдалось раніше завербувати у лави свого війська десятки тисяч засуджених. Він має погану репутацію через те, що ставиться своїх сил як до "гарматного м'яса" та фактично дозволив вичерпати запаси новобранців.