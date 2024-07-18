На Закарпатті чоловік напав на прикордонника з ножем, бо не хотів зупинятися на посту

На Закарпатті місцевий житель не хотів зупинятись на контрольному посту. Він не виходив з машини та пояснював прикордонникам, що нібито їхні дії незаконні.

Конфлікт трапився між жителем закарпатського села Буштино та прикордонниками. Врешті цивільний поранив працівника Мукачівського загону.

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Що трапилось на блокпосту на Закарпатті

Кремезний 61-річний чоловік не виконав вимоги щодо зупинки та намагався втекти від правоохоронців. Коли його авто заблокували, він зачинився в салоні й почав крізь прочинене вікно сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними,

– розповіли прикордонники.

Вони також пояснили, що водій сперечався з іншими водіями та пасажирами, яким заблокував дорогу. Далі він викликав поліцію, проте відмовився з нею спілкуватись.

Простоявши на блокпосту з чоловіком, прикордонники застовували силу та сльозогінний газ.

"Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та постійно ним розмахував. Чоловік відмовлявся від допомоги медиків швидкої допомоги та спершу відмовлявся від води, яку пропонували прикордонники, бо вважав, що вона отруєна", – розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Що відбувалось на блокпосту на Закарпатті: дивіться відео

Далі – після понад трьох годин на блокпосту прикордонники затримали чоловіка, застосувавши фізичну силу та кайданки.

Деталі інциденту на Закарпатті: дивіться відео

У Держприкордонслужбі розповіли, що зазнав поранень прикордонник, який відбув дві бойові ротації на Донеччині без жодної подряпини.

Прикордонники пояснили, що:

оформили адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам;

в поліцію скерували повідомлення про виявлення в діях затриманого ознак кримінального правопорушення за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

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Якщо провину за цією статтею доведуть, то чоловіку загрожує обмеження волі до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.