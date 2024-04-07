Росія погрожує НАТО для стримування Заходу, готуючись до тривалої конфронтації, – ISW
Джерело:ISW
Російське МЗС продовжує погрожувати Фінляндії та іншим країнам НАТО. Аналітики переконані, що Кремль у такий спосіб тягне час, готуючись до тривалої конфронтації зі Заходом.
Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни за 6 квітня, Кремль не втомлюється звинувачувати Фінляндію у "втраті незалежності" після вступу до НАТО. Посол Росії у Фінляндії Павло Кузнєцов називає курс Гельсінкі "руйнівним" та заявляє про перетворення Балтійського регіону на "зону потенційної ескалації".
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Погрози як інструмент стримування
Дипломат Кузнєцов погрожує Фінляндії та загалом Північноатлантичному альянсу, стверджуючи, що Росія "муситиме відповісти" на збільшення військових сил НАТО або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії. Він звинувачує Гельсінкі у приєднанні до "партії війни до перемоги над Росією" та у викликанні повного розриву російсько-фінських відносин через "русофобію".ISW вважає, що російські погрози проти держав-членів НАТО мають на меті змусити Захід стримувати себе. Також російські заяви про уявні загрози з боку Північноатлантичного альянсу спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання та підтримки довгострокової геополітичної конфронтації зі Заходом.
Попри створену Росією штучну міграційну кризу на російсько-фінському кордоні восени 2023 року та повторні погрози проти Фінляндії та НАТО, Кузнєцов звинувачує лише Гельсінкі у погіршенні двосторонніх відносин. ISW наголошує, що такі дії Москви є частиною стратегії стримування Заходу.
Інші висновки зі звіту ISW
- Україна зіткнулася з критичною нестачею боєприпасів, що обмежує здатність ЗСУ до проведення контрнаступальних операцій. Президент Зеленський наголосив, що без додаткової допомоги Заходу наша держава не може ефективно протистояти російській агресії та втрачає можливості використовувати слабкі місця ворога.
- Київ заявляє про необхідність 25 додаткових систем ППО Patriot для повного покриття території України. Зеленський попереджає, що за поточного темпу ракетних та дронових ударів Росії, Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для захисту міст та критичної інфраструктури.
- Заплановане постачання винищувачів F-16 від західних партнерів у 2024 році забезпечить лише 10% від потреби України у боротьбі з російською авіацією. Водночас затримки у наданні безпекової допомоги США впливають на здатність України реагувати на наростальний темп механізованих атак Росії на сході України.
- Генерал Олександр Сирський заявив про складну ситуацію біля Часового Яру та Авдіївки, де спостерігається посилення атак Росії. Російське МЗС відкрито погрожувало Вірменії через її звернення до Заходу після втрати Нагірного Карабаху. Заяви Кремля відображають спроби Москви підірвати суверенітет колишніх радянських держав, які прагнуть інтеграції з Євросоюзом.