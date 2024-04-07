Росія погрожує НАТО для стримування Заходу, готуючись до тривалої конфронтації, – ISW

Російське МЗС продовжує погрожувати Фінляндії та іншим країнам НАТО. Аналітики переконані, що Кремль у такий спосіб тягне час, готуючись до тривалої конфронтації зі Заходом.

Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни за 6 квітня, Кремль не втомлюється звинувачувати Фінляндію у "втраті незалежності" після вступу до НАТО. Посол Росії у Фінляндії Павло Кузнєцов називає курс Гельсінкі "руйнівним" та заявляє про перетворення Балтійського регіону на "зону потенційної ескалації".

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Погрози як інструмент стримування

Дипломат Кузнєцов погрожує Фінляндії та загалом Північноатлантичному альянсу, стверджуючи, що Росія "муситиме відповісти" на збільшення військових сил НАТО або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії. Він звинувачує Гельсінкі у приєднанні до "партії війни до перемоги над Росією" та у викликанні повного розриву російсько-фінських відносин через "русофобію".

, що російські погрози проти держав-членів НАТО мають на меті змусити Захід стримувати себе. Також російські заяви про уявні загрози з боку Північноатлантичного альянсу спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання та підтримки довгострокової геополітичної конфронтації зі Заходом.

Попри створену Росією штучну міграційну кризу на російсько-фінському кордоні восени 2023 року та повторні погрози проти Фінляндії та НАТО, Кузнєцов звинувачує лише Гельсінкі у погіршенні двосторонніх відносин. ISW наголошує, що такі дії Москви є частиною стратегії стримування Заходу.

Інші висновки зі звіту ISW