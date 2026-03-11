В іранських "Шахедах", якими атакують Близький Схід, виявили російські деталі, – Зеленський
- В іранських дронах "Шахед", якими Іран атакує Близький Схід, виявили компоненти з маркуванням "Зроблено в Росії".
- Це може свідчити про використання російських деталей у виробництві дронів.
Розвідка України виявила деталі з маркуванням "Зроблено в Росії" в дронах "Шахед", якими Іран атакує Близький Схід. Це може свідчити про використання російських деталей у виробництві.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
Дивіться також Путін підтримує іранський режим й може відправити у підмогу свої війська, – Зеленський
Що відомо про російські компоненти в іранських дронах?
За його словами, подібні компоненти вже фіксували під час атак на об'єкти на Близькому Сході, зокрема на американські бази та військових.
Ви знаєте, багато деталей з Росії вже прийшло, моя розвідка показувала мені зображення, де ми бачимо "Зроблено в Росії". Це те, що ми розуміємо. Так, ми можемо оцінити, що це російські деталі, а не іранські,
– сказав Зеленський.
Раніше такі компоненти Україна бачила ще на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія почала масово застосовувати ці дрони.
Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, що співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері лише посилюється. За його словами, Москва може не обмежитися передачею озброєння і в майбутньому розглянути можливість прямої військової підтримки іранського режиму. Зеленський застеріг, що подібний розвиток подій може ще більше дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході та створити нові ризики для міжнародної безпеки.
Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?
Румунія нині розглядає запит США щодо розміщення додаткових військ на її території та оцінює можливі безпекові й політичні наслідки такого рішення. Влада країни наголошує, що всі кроки ухвалюватимуться з урахуванням національних інтересів і зобов'язань перед союзниками по НАТО. Остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході та результатів консультацій із партнерами.
Іран заявляє про готовність воювати і надалі здійснювати ракетні удари, тоді як США та їхні союзники наголошують на рішучості продовжувати військові операції. Експерти попереджають, що подальша ескалація може призвести до розширення конфлікту в регіоні.
Також Іран намагається встановлювати міни в Ормузькій протоці за допомогою невеликих суден, що створює ризики для глобальної енергетичної безпеки. У відповідь Дональд Трамп повідомив про знищення щонайменше десяти іранських суден, призначених для розміщення мін у цьому стратегічному водному коридорі.