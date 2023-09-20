Втрачає вплив на Вірменію: в ISW сказали, чи кине Росія сили в Нагірний Карабах
Джерело:ISW
Азербайджан 19 вересня оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабахові. На тлі цієї події Росія "дала задню".
Аналітики американського Інституту вивчення війни аналізують, що російський уряд швидко дав сигнал, що російські миротворчі сили не будуть втручатися у військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху, попри попередні зв'язки Росії з Вірменією у сфері безпеки. На тлі цього люди у мережі навіть почали цікавитись, куди ж ділись "російські миротворці".
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Що кажуть в ISW про ймовірне втручання Росії в конфлікт в Нагірному Карабаху
Після початку Азербайджаном "антитерористичних заходів локального характеру" у Путіна таки видали заяву. Зокрема, рупор диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що російські військові перебувають у контакті з офіційними особами Вірменії та Азербайджану "на найвищому рівні".
Водночас російська речниця МЗС Марія Захарова закликала "всі сторони" зупинити пролиття крові. За її словами, нібито:
- так званий "миротворчий контингент" в Нагірному Карабаху продовжує виконувати "покладені на нього завдання";
- тристоронні російсько-вірмено-азербайджанські угоди, підписані у 2020 та 2022 роках, залишаються "шляхом до миру".
Своєю чергою з Росії пролунало ще декілька заяв. Зокрема:
- глава комітету держдуми Росії з оборони Андрєй Картаполов сказав, що російські миротворці "не мають права застосовувати зброю без прямої загрози";
- пов'язаний із Кремлем блогер сказав, що так звані "миротворці" не мають жодних протоколів чи правил про застосування сили в Нагірному Карабаху, діють тільки на основі "мирної угоди" від листопада 2020 року;
- заступник очільника Ради безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв та пропагандистка Маргарита Симоньян (як націоналістичні, так і екстремістські голоси в російському уряді) заявили, що Вірменія нібито переживає наслідки своїх недавніх спроб приєднатися до Заходу і дистанціюватися від Росії. Хоча аналітики додали, що провідні російські урядовці не пропагували це твердження і зберігали двозначні формулювання, які "закликають до припинення бойових дій".
Ба більше, деякі російські провоєнні блогери заявили про підтримку "безпеки російського миротворчого контингенту" в Нагірному Карабаху та нарікали на "ослаблення впливу" Росії на Вірменію та Азербайджан.
Зважаючи на це, російські військові навряд чи віддадуть пріоритет миротворчим операціям у Нагірному Карабаху на тлі війни в Україні,
– заявили в ISW.
До речі, Росія ще 19 вересня заявила, що "російські миротворці", які перебувають в Нагірному Карабаху, не будуть реагувати на операцію, поки їм нічого не загрожує.
Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також ще напередодні, 19 вересня:
- скликав засідання Ради безпеки у зв'язку з ситуацією в Нагірному Карабаху;
- закликав "російських миротворців" вжити заходів, щоб припинити "агресію".
Коротко про ситуацію в Нагірному Карабаху
- Нагірний Карабах є міжнародно визнаною територію Азербайджану, де живуть переважно вірмени. Саме через це Вірменія створила в Нагірному Карабаху "незалежну республіку", яку називає Арцах. Там діє невизнаний уряд, як і сама Нагірно-Карабаська Республіка.
- Азербайджан заявив, що для зупинки операції треба виконати дві умови: повністю вивести військових Збройних Сил Вірменії з Нагірного Карабаху, розпустити режим в Степанакерті (столиці Нагірного Карабаху). Тобто незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися.
- Водночас Вірменія заявляє, що на території Нагірного Карабаху немає вірменських військових сил. На тлі операції Азербайджану у Вірменії почались масштабні мітинги, на яких громадяни масово висловлюють своє невдоволення владою Росії.
- До речі, Азербайджан підтримує Туреччина. Зокрема, Реджеп Ердоган на Генасамблеї ООН сказав, що вони підтримують антитерористичну операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху. Детальніше про те, що там відбувається читайте в хронології подій.