Напружена ситуація у Нагірному Карабасі: Азербайджан готовий до переговорів з Вірменією

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Представники Азербайджану заявили, що хочуть провести з Вірменією переговори щодо конфлікту у Нагірному Карабасі. Азербайджан зі свого боку готовий знизити напруженість.

Джерело:

Oxu

Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Він зауважив, щоб у Нагірний Карабах вже направили керівників прикордонної служби країни для зустрічі з вірменськими представниками.

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Їх направили в регіон, що "за короткий термін зняти напруженість на кордоні і провести переговори з вірменською стороною".

Про готовність до переговорів Байрамов сказав під час телефонної розмови з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпом Рікером. Вони говорили саме про врегулювання напруженої ситуації на кордоні.

Байрамов наголосив, що Баку також схиляється до вирішення ситуації мирним шляхом. 

Конфлікт у Нагірному Карабасі: останні події

  • Саме на початку травня загострився конфлікт між Баку і Єреваном. Азербайджанські війська звинуватили в тому, що вони зайшли на територію Вірменії.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян навіть заявив про те, що звернеться до Організація договору про колективну безпеку. Азербайджан вважає таку реакцію неадекватною.
  • Водночас 8 травня у Міноборони Азербайджану опублікували оновлений список загиблих у війні. У 2020 році загинуло 2895 азербайджанців. Водночас у січні Вірменія повідомляла про 3500 тисяч загиблих зі своєї сторони.