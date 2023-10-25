Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не бачить переваг у тривалій присутності в країні російських військових баз. Причина полягає в тому, що Москва не виконала своїх союзницьких зобов'язань.

У Вірменії з 1995 року на постійній основі перебуває 102-га російська військова база. Її чисельність становить приблизно 3500 військовослужбовців.

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Пашинян не бачить переваг у присутності військових баз Росії у Вірменії

Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності російських військових. Вірменія наразі шукає нових партнерів, адже Кремль не виконав своїх союзницьких зобов'язань, особливо під час бойових дій у Нагірному Карабаху минулого місяця.

Ці події, по суті, підвели нас до рішення, що нам потрібно диверсифікувати наші відносини у сфері безпеки, і ми намагаємося це зробити зараз,

– зауважив вірменський прем'єр.

Попри це, влада країни поки не планує виводити російських "миротворців" зі своєї території. Пашиняна більше цікавить питання, чому присутність армії Росії не вплинула на події у Нагірному Карабаху.

"Такого питання ми не обговорюємо. Ми зараз більше обговорюємо інші питання, намагаємося зрозуміти, у чому причина такої ситуації й, звичайно, думаю також, що це буде порядком денним робочих обговорень між Вірменією та Росією, Вірменією та ОДКБ", – пояснив вірменський лідер.

У середині вересня Азербайджан розпочав наступ на території Нагірного Карабаху, який закінчився ліквідацією квазідержавного утворення місцевих етнічних вірмен. Своєю чергою, Росія ніяк не взяла участі у врегулюванні конфлікту, заявивши, що це внутрішня справа Азербайджану, адже бойові дії відбуваються на міжнародно визнаній території цієї країни.

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