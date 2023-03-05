У Карабасі знову загострення між Вірменією та Азербайджаном: є загиблі

У Нагірному Карабасі знову загострились стосунки між Вірменією та Азербайджаном. Зокрема, між сторонами була перестрілка на ґрунтовій дорозі Ханкенді-Халфалі-Туршсу.

Міноборони Азербайджану повідомило, що отримали дані про перевезення ґрунтовою дорогою зброї, спорядження та особового складу. Інцидент відбувся 5 березня.

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Що відбулось в Нагірному Карабасі

В азербайджанському відомстві повідомили, що отримали оперативну інформацію про те, що дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу везуть військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії в Азербайджан, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент.

Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла, підрозділи азербайджанської армії спробували затримати та перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь, внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків,

– повідомили в міністерстві.

Там також зауважили спеціально для командування російського миротворчого контингенту, що неприпустимо перевозити військове та інше призначення іншими маршрутами, крім визначених.

У Нагірному Карабасі також прокоментували ситуацію

Ехо Кавказу, посилаючись на армію оборони невизнаного Карабаху, написало, що внаслідок нападу диверсійної групи збройних сил Азербайджану в районі Хайпал є загиблий та поранений серед співробітників паспортно-візового відділу МВС Нагірного Карабаху.

Адже, за даними поліції Нагірного Карабаху, азербайджанська диверсійна група обстріляла черговий автомобіль персоналу паспортно-візового відділу поліції. Згодом загиблих стало троє:

підполковник Армен Бабаян;

майор Давид Данієлян;

лейтенант Арарат Гаспарян.

Ба більше, ще один військовослужбовець, лейтенант Давид Овсепян у лікарні з вогнепальним пораненням в груди.

За даними преси, командування російських миротворчих сил, які перебувають в Нагірному Карабасі, напередодні повідомило про порушення режиму припинення вогню в Мартунінському та Шушинському районах.

Станом на 15 годину 5 березня Вірменія не коментувала інцидент.

Коротко про давній конфлікт у Нагірному Карабасі