У Харкові на Аральській під будинком Володимира Кацуби – колишнього депутата-регіонала – сталися сутички між представниками Нацкорпусу та прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія. Кілька людей зазнали травм. Як описує конфлікт поліція та учасники – читайте у матеріалі 24 каналу.

Конфлікт "нацкорпусівців" та "шаріївців" у Харкові: що відомо

Як ситуацію описали в поліції

Поліція Харківської області 12 липня повідомила, що правоохоронці виїхали за викликом у Шевченківський район Харкова. Там на вулиці Аральській вони зафіксували "конфлікт між громадянами", через який двоє чоловіків 22 та 32 років зазнали травм.

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"Конфлікт між громадянами" у Харкові на Аральській / Фото Нацкорпусу

До слова, "Суспільне" з посиланням на лікаря пише, що за допомогою звернулися троє людей:

У одного з них – опік очей ,

, У інших – забиття м'яких тканин, ушкодження від травматичної зброї.

Також поліцейські виявили "розмальований паркан" одного із будинків. Провадження розпочали за статтею про хуліганство.



Розмальований паркан у Харкові на Аральській / Фото Нацкорпусу

Позиція Нацкорпусу

На сайті Нацкорпусу повідомили, що саме представники цієї організації прийшли до будинку на Аральській та влаштували там акцію. Це, як кажуть в організації, будинок родини Кацуб. А цю родину там називають "колишніми регіоналами, які тривалий час фінансово підтримують різні сумнівні проросійські ініціативи, зокрема партію Шарія".



Нацкорпус прийшов до будинку Кацуб, які, мовляв, фінансують Шарія / Фото Нацкорпусу

У відео, яке опублікував у ютубі Нацкорпус, зафіксовано таке:

Десь 30 людей у масках під вигуки "Слава Україні", "Слава нації – смерть ворогам!" прийшли до маєтку Кацуб.

Там були до 15 людей, яких очолювали представниці "Партії Шарія" Зоя Кускова та Наталія Гордієнко.

Невідомий чоловік облив зеленкою прихильників Шарія з іграшкового пістолета.

Учасники акції намалювали на паркані будинку півня, російський прапор та напис "Кацуба + Шарій = Росія".



З іграшкового пістолета "шаріївців" обстріляли зеленкою / Скриншот із відео

Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер – читайте у матеріалі 24 каналу.

Позиція "Партії Шарія"

Конфлікт розгорнувся саме навколо Наталії Гордієнко, яка очолює обласний осередок "Партії Шарія" та, за інформацією ЗМІ, належить до родини колишнього депутата з "Партії регіонів" Володимира Кацуби.



Прихильників Шарія очолювали жінки – Кускова та Гордієнко / Фото Нацкорпусу

Як пише "Суспільне", Гордієнко запевнила, що під час конфлікту представники "Партії Шарія" стояли та не вчиняли жодних дій. А звинувачення у "проросійськості" жінка відкидає:

Мовляв, родина Кацуб партію не фінансує, а робить це Шарій – власним коштом.

Сам Анатолій Шарій традиційно звинувачує у нападі не лише Нацкорпус, а й поліцію та Офіс Президента. "Там жінок били й стріляли у мирних людей. Як же вам, бл*дям, спиться?" – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Конфлікт Нацкорпусу та прихильників Шарія у Харкові: дивіться відео