Посіпаки Кадирова "по-пацанськи" кличуть Пригожина на "стрілку"

"Кухар" Володимира Путіна Євгеній Пригожин викликав гнів у посіпак Рамзана Кадирова. Адам Делімханов та Магомед Даудов записали відеозвернення з погрозами для очільника ПВК "Вагнера". При цьому їхні заяви віддавали кримінальними вайбами старої школи.

Росіяни, що наближені до самопроголошеного голови Чечні, почали погрожувати ватажку найманців. Вони опублікували невеличкі ролики у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

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Чому кадирівці розлютилися на Пригожина

Депутату російської Держдуми Адаму Делімханову дуже не сподобалася критика очільника ПВК "Вагнера" у бік підрозділу "Ахмат" та міноборони Росії. Також його розлютило, що Пригожин хизувався своєю армією найманців. Тому він почав хизуватися вигаданими досягненнями "Ахмату" та критикувати "кухаря" Путіна. А ще політик став погрожувати Пригожину та пропонувати йому "вирішити питання" на очній зустрічі.

На відео також можна почути та побачити, як Делімханов під час своєї імпровізованої промови навіть захотів порівняти втрати підрозділу "Ахмат" та ПВК "Вагнера". Але він швидко осікся й почав говорити максимально загальними фразами, обережно підбираючи слова.

Ти став вже блогером… На весь світ кричиш, що у нас тільки проблеми, і що немає боєприпасів… Досить тобі базікати, кричати, волати. Кажи місце, де й коли побачимося. Ми обличчям до обличчя будь-яке питання з тобою вирішимо… Досить вже,

– заявив російський депутат.

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Що сказала інша права рука "дон-дона"

Магомед Даудов на прізвисько "Лорд" теж розкритикував Пригожина за його випади у бік Сергія Шойгу та його поплічників з вищого військового керівництва Росії.

Голова парламенту Чечні пригрозив ватажку найманців розстрілом. Однак він це зробив не напряму. Даудов припустив, що Пригожина за його риторику у часи Другої світової війни б одразу поставили до стінки. Він додав, що очільник ПВК "Вагнера" сам це розуміє.

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