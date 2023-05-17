Пригожин стає загрозою для Путіна: ватажок "Вагнера" може повернути свої загони на Москву
Конфлікт між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та російський військовим командуванням розростається. Будь-які такі суперечки у ворога грають на користь Україні.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, деякі угруповання вагнерівців подекуди воюють краще, ніж російські мотострілецькі підрозділи, що видно на Бахмутському напрямку.
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Через це Пригожин може спокійно шантажувати російське міноборони та генштаб.
За тією інформацією, якою я володію, терористи з "Вагнера" підготовлені подекуди краще, ніж "мотострілки". Поза першими хвилями зеків вони мають у 2 – 3 хвилях більш-менш підготовлених бійців з певним досвідом. Їхній наступальний потенціал подекуди кращий, ніж в російських мобілізованих,
– вважає Мусієнко.
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Пригожин нарощує вплив
Мусієнко звернув увагу на нещодавній конфлікт депутата Держдуми Віктора Соболєва, який погрожував саджати в тюрму мобілізованих за перехід до "Вагнера". Згодом терористи пообіцяли зґвалтувати цього політичного діяча.
Будь-які суперечки серед ворогів – це добре для України. Ця ситуація демонструє, що конфлікт між Пригожиним та російською владою лише розпалюється.
Між ними назріває конфлікт. Він полягає в тому, що є "молоді та завзяті" терористи-вагнерівці та мобілізовані під командуванням старої чекістської "кліки". В Росії прекрасно розуміють, що всі ці мобілізовані зараз можуть орієнтуватися на Пригожина. Він стає ідолом, який висловлює те, що бояться говорити ці ж мобілізовані,
– розповів Мусієнко.
У такому випадку в Пригожина з'являться не лише підрозділи найманців, але й вже майже справжня армія. Це загрозливе явище для Путіна, який усвідомлює, що все це може згодом повернутися на Москву.
Вони це розуміють і намагаються створити максимально тяжкі умови для Пригожина та його угруповання. До прикладу, в Росії тепер вербують зеків не до "Вагнера", а до інших так званих "приватних військових компаній", а також застосовують різні інші репресії.
Конфлікт "Вагнера" з російським депутатом: коротко
- В Росії досі триває певне протистояння між Євгєнієм Пригожиним та російським військовим командуванням. Очевидно, що деякі мобілізовані окупанти хочуть перейти до цього терористичного угруповання.
- В мережі поширювали відео, як цю ситуацію прокоментував один з російських депутатів Віктор Соболєв. Він переконує, що всі вербування серед російських військових є незаконними. Тому тамтешнім солдатам за перехід до "Вагнера" може загрожувати до 15 років тюрми.
- Терористи з "Вагнера" одразу відповіли Соболєву на його слова. Вони погрожують його зґвалтувати на Червоній площі.