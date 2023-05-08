Путін умисно зіштовхнув міноборони з Пригожиним: для чого це диктатору, пояснив Washington Post

В Росії триває справжня внутрішня боротьба між військовим керівництвом. Мова про конфлікт Шойгу та Пригожина. Виявилось, міноборони країни-агресорки мало план дискредитації ватажка терористичної ПВК "Вагнера".

Видання посилається на секретні документи Пентагону, які були злиті у мережу. Зазначається, що чиновники міноборони не хотіли відкрито виступати проти Пригожина, а відтак вирішили розгорнути публічну кампанію з дискредитації Пригожина через довірених осіб.

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Офіційні особи спочатку зазначили, що якщо міноборони збирається протидіяти публічним заявам Пригожина, то вони мають знайти союзників з рівним статусом для боротьби з Пригожиним, а не робити це самі,

– йдеться у документах.

Путін став на сторону Шойгу

Пригожин хотів вмовити Путіна продовжити вербування в'язнів до лав ПВК "Вагнера", а також навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

У злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому займатись розв'язанням цих питань з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Для чого це російському диктатору

Аналітики вважають, що у Кремлі навмисно дозволяли Пригожину виступати із критикою чиновників, оскільки це збігалось зі стратегією Путіна щодо поділу політичної території та поля битви в Україні на окремі групи, що змагаються, щоб жодна з них не стала занадто могутньою.

Видання цитує старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі, який вважає, що Пригожин не завжди представляв проблему для Кремля.

Путін любить використовувати конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, але це дуже шкідливо у військовій операції,

– пояснив аналітик.

Чи дійсно Пригожину не давали боєприпаси

У документах не вказано, чи дійсно у "вагнерівців" був брак боєприпасів завдяки навмисним діям Міноборони. Річ у тім, що боєприпаси розподілялися безпосередньо через оперативну групу у Бахмуті, а не міністерство.

Водночас зазначають, що у лютому 2023 року запити ПВК "Вагнер" були виконані, хоч і не повністю. Більш того – чиновники міністерства оборони запропонували подвоїти постачання боєприпасів "вагнерівцям", коли риторика Пригожина стала ще більш жорсткою.

Крім того, Пригожина викликали на зустріч із Путіним та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу 22 лютого.

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