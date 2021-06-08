Намагання Філарета провалилися

У справі щодо оскарження установчого з'їзду ПЦУ ухвалене остаточне рішення. Верховний суд України поставив крапку у численних намаганнях колишнього Предстоятеля УПЦ КП Філарета оскаржити рішення помісного собору УПЦ КП щодо самоліквідації.

Нагадаю, Філарет, який головував на тому зібрані як член Президії Собору першим підписав рішення про самоліквідацію УПЦ КП і подальше створення ПЦУ.

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А далі через персональні образи до Епіфанія та особисті амбіції заявив, що це все "було ситуативно" і він відкликає підпис. Надалі він намагався скасувати рішення Собору. Допомогу йому в цьому надавали проросійські сили.

Не вийшло

Верховний суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді. Бо це порушує принцип про розділення Церкви й держави та є неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи.

Судові спори й намагання Філарета скасувати установчий з'їзд – провалилися.

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Помісній Православній Церкві Україні – бути!

P.S. По-людськи мені шкода Філарета. Через амбіції фактично втратив унікальну можливість ввійти в Пантеон святих Православної Церкви України.