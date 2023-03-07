Сестра Кім Чен Ина пригрозила США війною: що до цього може призвести

Відносини між Китаєм та США напружені. Сестра Кім Чен Ина пригрозила Сполученим Штатам війною.

Китай може розпочати війну з США у випадку збиття балістичної ракети КНДР у Тихому океані. Таку заяву зробила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон.

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Сестра Кім Чен Ина пригрозила США війною

Якщо за нашим випробувальним запуском стратегічних озброєнь, який проводиться у відкритому морі та регіоні, що не належать юрисдикції США, без заподіяння жодної шкоди безпеці навколишніх країн, слідуватиме військова реакція як перехоплення, то це буде очевидним оголошенням війни проти КНДР,

– заявила Чжон.

Вона зазначила, що у разі розширення демонстративних військових дій з боку США та Південної Кореї – армія КНДР відреагує на це. Сестра Кім Чен Ина також нагадала, що в них є "норма воєнних дій у такій ситуації".

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