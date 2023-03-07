Сестра Кім Чен Ина пригрозила США війною: що до цього може призвести
Джерело:KCNA
Відносини між Китаєм та США напружені. Сестра Кім Чен Ина пригрозила Сполученим Штатам війною.
Китай може розпочати війну з США у випадку збиття балістичної ракети КНДР у Тихому океані. Таку заяву зробила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон.
Зверніть увагу Китай може використовувати вантажні крани для шпигунства за США, – WSJ
Сестра Кім Чен Ина пригрозила США війною
Якщо за нашим випробувальним запуском стратегічних озброєнь, який проводиться у відкритому морі та регіоні, що не належать юрисдикції США, без заподіяння жодної шкоди безпеці навколишніх країн, слідуватиме військова реакція як перехоплення, то це буде очевидним оголошенням війни проти КНДР,
– заявила Чжон.
Вона зазначила, що у разі розширення демонстративних військових дій з боку США та Південної Кореї – армія КНДР відреагує на це. Сестра Кім Чен Ина також нагадала, що в них є "норма воєнних дій у такій ситуації".
Конфлікт США та Китаю: що відомо
- США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки вичікували момент.
- Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Пекін висловив обурення діями США. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання.
- Після інциденту зі збитою повітряною кулею, США почало більш активно підходити до питання китайського шпигування в країні. Зокрема, Вашингтон підозрює, що для цього Пекін може використовувати вантажні портові крани.