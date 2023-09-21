Два фактори: політтехнолог пояснив причини різких висловів з боку Польщі

За останні кілька тижнів тема експорту українського зерна обросла багатьма скандалами. Зокрема, Польща, Угорщина та Словаччина самостійно продовжили зернове ембарго, попри рішення Єврокомісії.

Головним каменем спотикання стало вплив українського зерна на польський ринок. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що агресивно Польща реагує не просто так.

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У чому суть суперечностей

До війни Україна займала 5 місце у світі за експортом зерна. Коли почалось повномасштабне вторгнення, традиційні шляхи експорту через море перекрили. До зернової угоди залишався шлях постачання зерна сушею. Основним хабом, куди потрапляло українське зерно і далі мало їхати на ключові маршрути, стала Польща.

Але сталось "неочікуване". Раптом це зерно почало з'являтись на ринках, ним почали торгували зокрема поляки та угорці. Це зерно набагато дешевше від того, яке вирощують польські фермери, тож воно стало бити по цінах польського зерна. Але сільгосппродукція Польщі за ціною ніколи не зможе конкурувати з нашою,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Коли ця проблема набула ширших масштабів, Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку вирішили блокувати експорт українського зерна, хоч Євросоюз зняв ембарго. Тобто фактично це порушення домовленостей.

"Польща каже, що вона на стороні своїх фермерів і це правильно. 15 жовтня у них вибори. У керівної партії "Право і справедливість" електоральне ядро – це фермери, і по них б'є безконтрольний експорт українського зерна", – зазначив Тизенгаузен.

Водночас ЄС компенсовує втрати фермерам через падіння цін. Мовиться про транш близько на 100 мільйонів.

Борис Тизенгаузен про суперечки довкола українського зерна: дивитись відео

Агресивна передвиборча кампанія

Тож зараз польський уряд доволі агресивно відповідає в рамках передвиборчої кампанії. Особливо, зважаючи на те, скільки критики вони отримали, коли білоруські гвинтокрили перетнули повітряний простір країни.

Тоді з усіх куточків Польщі дорікали керівній партії, що гелікоптери не збили, як це колись це зробив Реджеп Ердоган.

Зараз вони зобов'язані реагувати в рамках передвиборчої кампанії жорстко на будь-які випади, навіть з боку України,

– наголосив політтехнолог.

Зауважимо, що уряд Польщі також прийняв рішення з наступного року зупинити виплати біженцям з України.

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