Жорстоко знущаються, намагаються виміняти на боєприпаси: вагнерівці викрадають бійців Міноборони

Вагнерівці взяли у полон комбата 72 стрілецької бригади Росії Романа Веневітіна. Він нібито перешкоджав їм розміновувати шляхи відступу із Бахмуту, за що і поплатився.

Комбата найманці Євгєнія Пригожина все ж відпустили, втім перед цим він пройшов всі тортури та відчув на собі лють колишніх в'язнів у складі ПВК "Вагнера". Про це стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Жорстокості вагнерівців немає меж

Олег Жданов пояснив, що Міноборони Росії буквально "проковтнуло" цю ситуацію й не вимовило ні слова проти вагнерівців та його очільника.

За словами звільненого Веневітіна, немає нічого гіршого, ніж опинитися в полоні у найманців "Вагнера". Вони знущалися з нього ще більше, ніж роблять це з українських військовослужбовців.

Також звільнений комбат зазначив, що його тримали у підвалі, били, не давали спати та тричі за ніч намагатися розстріляти. Відео, де він вибачається та говорить про те, що був тоді п'яний – результат знущань та примусу.

Втім, це не єдиний випадок, коли вагнерівці чинять тиск на військових регулярної російської армії.

Були випадки, коли бійців викрадали й намагалися обміняти на боєприпаси. Для них – це норма поведінки: захоплення, знущання, ліквідація або шантаж,

– наголосив Жданов.

Вагнерівці також мали намір вбити роту радіоелектронної боротьби російської армії нібито за те, що їм не подобається, як вони працюють. Нерідко трапляються випадки зґвалтування військових найманцями "Вагнера", через що ті закінчують життя самогубством.

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