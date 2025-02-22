Зеленський "розгнівав Трампа": журналісти пояснили, у чому може бути причина

Дональд Трамп нещодавно розкритикував українського президента у публічній площині. Західні ЗМІ пояснили, у чому причина гніву республіканця.

Дональд Трамп був на межі зупинки військової підтримки України через те, що був незадоволений діями Володимира Зеленського. Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

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Як не слід виконувати "мистецтво угоди"

Конфлікт між Трампом і Зеленським переріс у словесну перепалку, яка налякала європейських союзників. Вони стурбовані. Радник з питань національної безпеки Майк Волц заявляв, що Трамп розчарований Зеленським.

Стосунки Трампа та Зеленського були незручними з моменту імпічменту Трампа в 2019 році за спробу залучити військову допомогу США в обмін на те, що український президент розслідував би справу сина Джо Байдена щодо його синекури з українською газовою компанією.

Зараз Трампу важче виконати свою обіцянку щодо закінчення війни, ніж очікувалось. Шестеро представників адміністрації повідомили, що за останні дев’ять днів сталося п’ять інцидентів, які розлютили Трампа, віцепрезидента Венса, держсекретаря Марко Рубіо та Волца. Один чиновник сказав, що Зеленський "показав, як не слід виконувати "мистецтво угоди.

Що сталось

12 лютого: міністр фінансів Скотт Бессент зустрівся з Зеленським у Києві. Він мав запропонувати угоду, яка дасть США доступ до українських прав на корисні копалини в обмін на фактичний захист США.

Пізніше Трамп зазначив, що Зеленський був "грубим" і відклав зустріч з Бессентом, тому що спав.

14 лютого: на Мюнхенській конференції з безпеки Венс і Рубіо зустрілися із Зеленським, щоб отримати його схвалення угоди щодо прав на корисні копалини. Але Зеленський здивував їх, коли сказав, що не має повноважень односторонньо затверджувати це без парламенту.

15 лютого: Зеленський на конференції публічно відхилив пропозицію.

18 лютого: коли Рубіо, Вальц і представник президента Стів Віткофф сідали за стіл переговорів із російською делегацією в Саудівській Аравії, щоб обговорити мир, Зеленський розкритикував зустріч за те, що вона відбулася без України.

Потім розгніваний Трамп накинувся на Зеленського та заявив, що Зеленський розпочав війну з Росією, а його рейтинг довіри становить лише 4%.

19 лютого: Зеленський відповів, що президент США "живе в просторі дезінформації". Потім Трамп посилив тиск, та назвав Зеленського "диктатором без виборів". Трамп відмовився критикувати Путіна як диктатора.

У Білому домі вважають, що Зеленський надто звик до безстрокової підтримки колишнім президентом Байденом, повної підтримки країн НАТО та позитивної оцінки, яка супроводжувала це.

Що буде далі

Попри недовіру та гнів, команда Трампа продовжила переговори із Зеленським, і нова угода щодо прав на корисні копалини, яка стане частиною мирної угоди, не за горами.

Угода, про яку, ймовірно, веде переговори Трамп, може бути дуже суперечливою. Ймовірно, команда Трампа тисне на Зеленського, щоб він віддав Крим, частини східної України та Азовське узбережжя.

Ліберальні критики порівнюють наполегливі вимоги США до прав України на частку прав на корисні копалини з "переборками мафії", які вказують на те, що країна втратить права на землю та корисні копалини та отримає мало натомість.

Україна відмовилась підписувати першочерговий варіант угоди про рідкоземельні копалини через відсутність фатичних гарантій безпеки від США та неймовірно високі вимоги до нашої держави, в обмін на які вона не отримує нічого конкретного.