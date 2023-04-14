Вже шукають, хто винен і кого вбити, – в ОПУ розповіли про проблеми у силових структурах Росії
Росія потопає у внутрішніх конфліктах. Представники силової та політичної еліти ніколи не дійдуть згоди, адже в кожного є власні мотиви.
Нікому з військово-політичного керівництва Росії зараз вкрай не хочеться відповідати за воєнні поразки, однак доведеться. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офіса Президента Михайло Подоляк.
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Політик вважає, що конфлікти є невід'ємною частиною політичного ландшафту Росії. Наприклад, Євгєній Пригожин, очільник ПВК "Вагнера", абсолютно ображений російським міноборони і в цілому політичною елітою. Він не та людина, що зможе це пробачити.
Протистояння Шойгу та Пригожина
Подоляк припустив, що міноборони Росії не дозволить домінувати в інформаційному полі приватним військовим компаніям.
Сьогодні Пригожин виглядає в ультрапатріотичному середовищі людиною, яка є вкрай реакційною, національним героєм, на противагу Сєргєю Шойгу, який є національним клоуном. І це російське міноборони не пробачить. У цій війні вони не мають чемпіонів, адже мають багато тактичних і оперативних поразок, на тому ж Бахмутському напрямку,
– додав мовець.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео
Злагодження не буде
Росіяни хоч і можуть просунутися на 100 метрів, але вони точно не вийдуть на адмінмежі Донецької та Луганської областей, як мріяв Путін. Очевидно, за військові поразки Росії має хтось відповідати, а це своєю чергою створюватиме додаткові лінії напруження всередині керівництва, зауважив Подоляк.
Він вважає, що одним із російських сценаріїв було вийти на адмінкордони і сказати, мовляв, їхнє завдання виконане і воювати росіяни далі не будуть, а хочуть сісти з Україною за стіл переговорів. Це страшний сценарій, до якого зараз схильний Путін.
Не буде ніякого сталого внутрішнього миру між Пригожиним, Шойгу, Герасимовим, чи будь-яким іншим суб'єктом в силовій вертикалі Росії. Вони всі сьогодні шукають, хто винний, кого потрібно вбити напередодні судових розглядів за те, що відбувалось в Україні, на кого записати провину,
– підкреслив радник глави ОПУ.
Коли мовиться про злагодження між ПВК "Вагнера" і ВДВ – це відбулось ще кілька місяців тому і суттєвої переваги їм не дало. Вони воюють виключно кількістю солдат, які вони витрачають на сантиметр поля бою, резюмував Подоляк.
Конфлікти всередині Росії наростають
- Існують припущення, що Володимир Путін взагалі не використовує телефон та інтернет. Він отримує інформацію з джерел ФСБ та міноборони. Дані там можуть відрізнятися, адже їх редагують відповідно до власних прорахунків.
- Експерти вважають, що конфлікти всередині російських еліт набуватимуть все більших масштабів. Ігор Ейдеман припустив, що конфлікт Пригожина та Шойгу може привернути увагу населення, а згодом загостриться і почнеться реальне протистояння між російськими кланами.
- Колишній російський офіцер, націоналіст та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков створив зборисько "Клуб розлючених патріотів". Там він разом з "однодумцями" намагається продиктувати шлях Росії до перемоги і критикує чинну політику Кремля. Подейкують, що поява цього "Клуба" свідчить про розкол у Кремлі після невдалої зимової наступальної кампанії окупантів або ж напередодні українського контрнаступу.