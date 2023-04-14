Вже шукають, хто винен і кого вбити, – в ОПУ розповіли про проблеми у силових структурах Росії

Росія потопає у внутрішніх конфліктах. Представники силової та політичної еліти ніколи не дійдуть згоди, адже в кожного є власні мотиви.

Нікому з військово-політичного керівництва Росії зараз вкрай не хочеться відповідати за воєнні поразки, однак доведеться. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офіса Президента Михайло Подоляк.

Дивіться також Річниця потоплення "Москви" і витік даних Пентагона: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Політик вважає, що конфлікти є невід'ємною частиною політичного ландшафту Росії. Наприклад, Євгєній Пригожин, очільник ПВК "Вагнера", абсолютно ображений російським міноборони і в цілому політичною елітою. Він не та людина, що зможе це пробачити.

Протистояння Шойгу та Пригожина

Подоляк припустив, що міноборони Росії не дозволить домінувати в інформаційному полі приватним військовим компаніям.

Сьогодні Пригожин виглядає в ультрапатріотичному середовищі людиною, яка є вкрай реакційною, національним героєм, на противагу Сєргєю Шойгу, який є національним клоуном. І це російське міноборони не пробачить. У цій війні вони не мають чемпіонів, адже мають багато тактичних і оперативних поразок, на тому ж Бахмутському напрямку,

– додав мовець.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Злагодження не буде

Росіяни хоч і можуть просунутися на 100 метрів, але вони точно не вийдуть на адмінмежі Донецької та Луганської областей, як мріяв Путін. Очевидно, за військові поразки Росії має хтось відповідати, а це своєю чергою створюватиме додаткові лінії напруження всередині керівництва, зауважив Подоляк.

Він вважає, що одним із російських сценаріїв було вийти на адмінкордони і сказати, мовляв, їхнє завдання виконане і воювати росіяни далі не будуть, а хочуть сісти з Україною за стіл переговорів. Це страшний сценарій, до якого зараз схильний Путін.

Не буде ніякого сталого внутрішнього миру між Пригожиним, Шойгу, Герасимовим, чи будь-яким іншим суб'єктом в силовій вертикалі Росії. Вони всі сьогодні шукають, хто винний, кого потрібно вбити напередодні судових розглядів за те, що відбувалось в Україні, на кого записати провину,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Коли мовиться про злагодження між ПВК "Вагнера" і ВДВ – це відбулось ще кілька місяців тому і суттєвої переваги їм не дало. Вони воюють виключно кількістю солдат, які вони витрачають на сантиметр поля бою, резюмував Подоляк.

Конфлікти всередині Росії наростають