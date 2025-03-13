Укр Рус
24 Канал Новини світу "На**г я сюда прішол": глава МЗС Росії Лавров вкотре сконфузився
13 березня, 20:09
1

"На**г я сюда прішол": глава МЗС Росії Лавров вкотре сконфузився

Софія Рожик
Основні тези
  • Глава російського МЗС Сєргєй Лавров невдало виступив перед журналістами, вилаявшись через каверзні питання.
  • Йшлося про майбутні переговори із американською стороною щодо перемир'я.

Росія продовжує демонструвати "високий" рівень своєї дипломатії. Цього разу сконфузився глава російського МЗС Сєргєй Лавров.

У четвер, 13 березня, він невдало виступив перед журналістами – вилаявся перед ними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. 

Дивіться також Про кордони України, "нацистський режим" і США, що кричать: Лавров видав низку цинічних заяв

Лавров "втомився" від питань журналістів

Сєргєй Лавров невдоволено прокоментував майбутні переговори за участю американських представників. Сталося це якраз перед пресконференцією президентів Росії та Білорусі.

На**г я сюди прийшов,
– видав пошепки посіпака Путіна.

Кажуть, що йому журналісти почали ставити каверзні питання, які його не на жарт "втомили" та роздратували. 

Нагадаємо, що 13 березня у Росії нібито має відбутися зустріч з американською делегацією. Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф уже прибув до Москви.

Його зустріч із Путіним, стверджують у Кремлі, відбудеться увечері 13 березня. Обговорюватимуть питання перемир'я у війні з Україною.