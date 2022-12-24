45 мільярдів для України: Конгрес подолав опір республіканців, потрібен тільки підпис Байдена

Важливу поправку до бюджету США на фінансовий рік 2022 – 2023 ухвалили 23 грудня. У ній мовиться про 44,9 мільярда доларів для України та сусідів на протистояння російській агресії.

Підтримали відповідну поправку 225 законодавців із нижньої палати Конгресу США (Палати представників). Натомість 201 проголосував проти.

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"За" проголосували навіть деякі республіканці

Серед тих, хто голосував проти, – майже всі є представниками Республіканської партії. Мовиться про 200 голосів. І лише один представник Демократичної партії долучився до республіканців.

Натомість за поправку свій голос віддали 216 демократів і 9 республіканців. Що цікаво, для ухвалення документа достатньо було 218 голосів.

Чому важливо було проголосувати саме 23 грудня? Річ у тім, що сесія Конгресу закривається і знову законодавці зберуться вже у 2023 році, коли більшість у Палаті представників уже матимуть республіканці. Зауважимо, що з тих 9 республіканців, котрі проголосували за допомогу Україні, 7 не повернуться у новому скликанні.

За даними місцевих журналістів, приблизно об 21:00 за київським часом документ пішов на підпис до президента США Джо Байдена. Через кілька годин у твітері Байден підтвердив цю інформацію та запевнив, що свій підпис поставити готовий. Але станом на 04:00 інформації про підписання закону на сайті Білого дому ще не було.

Що важливо знати про допомогу США Україні

Передовсім слід розуміти, що бюджетний рік у США починається не з календарного 2023 року, а з жовтня 2022. І саме тому для нових асигнувань Конгрес повинен вносити правки, які згодом має погодити глава держави. Фінансових документів у США ціла низка.

До прикладу, Omnibus Bill for Fiscal Year 2023 (H.R. 2617) – це загальний бюджет США (зведення щонайменше 12 великих законів про фінансування усіх сфер життєдіяльності країни). Саме у ньому заклали 45 мільярдів доларів для України у спеціальній поправці.

– це загальний бюджет США (зведення щонайменше 12 великих законів про фінансування усіх сфер життєдіяльності країни). Саме у ньому заклали 45 мільярдів доларів для України у спеціальній поправці. Натомість H.R. 7776 James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023 – це державний бюджет США, і це не те, що в нас називають державним бюджетом. Це гроші на державу – на роботу державних органів, враховуючи оборонні. У ньому передбачено 800 мільйонів доларів військової допомоги для України. Ці гроші вже ухвалили в Конгресі в обох палатах, а Байден підписав 23 грудня вдень.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський подякував Конгресу за підтримку нашої держави, шляхом виділення додаткових 45 мільярдів доларів. Він підкреслив, що надзвичайно важливо, що "американський народ з українцями у цій боротьбі".