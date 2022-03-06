Конгрес США готовий підтримати допомогу Україні у 10 мільярдів доларів
Білий дім просить виділити Україні 10 мільярдів доларів допомоги. У Конгресі готові підтримати надання коштів.
Про це там заявили після онлайн-зустрічі із Володимиром Зеленським, яка відбулася 5 березня. Про це повідомили в ефірі в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону "UAразом".
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Демократи у Сенаті зазначають, що разом з республіканцями підтримують допомогу Україні. Найближчим часом вони збираються виділити 10 мільярдів доларів на:
- гуманітарні потреби;
- на мілітарні потреби;
- для біженців.
Допомога зі Сполучених Штатів Америки має надійти різними каналами, за різними програмами. Нагадаємо, раніше у Білому домі просили Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на підтримку України.
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