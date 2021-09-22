Конгрес США готує для України чимало "смачненького"

Поки в Нью-Йорку триває Генасамблея, Конгрес тихо продовжує свою роботу. Вчора комітет з правил Палати представників схвалив важливі поправки до оборонного бюджету на 2022 рік, серед них є багато цікавого про Україну та Росію. Розповідаю коротко.

Конгресмени з двох партій внесли поправку, яка зобов'язує президента США ввести санкції проти всіх причетних до "Північного потоку-2".

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Та сама поправка не дозволяє звільняти від санкцій під тими чи іншими приводами – ту лазівку, яку Білий дім використав тепер.

Поправка, яка пропонує використання в оборонній промисловості США титану з України – на заміну ресурсам з Китаю та Росії. На думку законодавців, це має стати стратегічним пріоритетом відносин Києва та Вашингтона.

Комітет схвалив декілька поправок, спрямованих проти Кремля. Одна з них пропонує заборонити американським громадянам купувати чи продавати російські державні облігації – у відповідь на минулі втручання Росії в американські вибори.

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Інша поправка вимагає визначити в Білого дому, чи підпадають під санкції 35 росіян зі списку. В ньому є дуже відомі імена. Наприклад, прем'єр-міністр Мішустін, прессекретар Путіна Пєсков, олігархи Абрамовіч і Дерипаска, очільник "Газпрому" Міллер, всіма улюблені пропагандисти – Соловйов, Ернст, Маргарита Симонян і багато інших.

Це тільки початок процесу. Для розуміння – далі все це має ухвалити Палата представників і Сенат, після чого законопроєкт лягає для підпису на стіл президента.

Але перший крок конгресмени зробили.