Конгрес США може схвалити закон про скасування нормальних торгових відносин з РФ та Білоруссю

Палата представників Конгресу США розглядає можливість схвалення законопроєкту щодо скасування нормальних торгових відносин з Росією та Білоруссю.

Про це повідомила речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

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У новому законопроєкті йдеться про заборону на імпорт нафти та інших енергоносіїв з Росії через вторгнення РФ в Україну.

Палата представників США може розробити законопроєкт про заборону всього імпорту енергоносіїв з Росії, що призведе до припинення нормальних торговельних відносин з Росією, а також з Білоруссю,

– заявила Ненсі Пілосі.

Вона заявила, що палата розглядає варіанти ізоляції Росії, в рамках якої вона може ввести заборону на імпорт нафти та енергоносіїв.

"Законопроект забороняє імпорт нафти та енергоносіїв з Росії до США, скасовує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю та зробить перший крок для відмови РФ у доступі до Світової організації торгівлі", – запевнила Ненсі Пелосі.

Окрім того, Палата представників Конгресі США надасть повноваження виконавчій владі підвищувати мито на російський імпорт.

Водночас Україні адміністрація Байдена запропонувала екстрене фінансування в розмірі 10 мільярдів доларів США для надання гуманітарної, військової та економічної підтримки.