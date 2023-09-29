Палата представників США схвалила виділення Україні 300 мільйонів доларів
Джерело:Politico
Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів на підтримку України. Ці кошти вилучили з проєкту оборонного бюджету Штатів.
Представники палати прийняли рішення пізно ввечері у четвер, 28 вересня, за ухвалення передачі коштів голосували окремо.
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Також у Палаті представників ухвалили законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів.
Попри те, що обидва проєкти були схвалені, демократи висловили побоювання, що виділення допомоги Україні в окремий законопроєкт російська пропаганда намагатиметься трактувати як відмову від України.
"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.
Що цьому передувало
- Попередньо республіканці вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати та проголосувати за них окремо, водночас раніше спікер Кевін Маккарті обіцяв цього не робити.
- Зазначали, що якщо рішення Конгресу не буде до кінця суботи – 30 вересня, у країні настане шатдаун, тобто тимчасове призупинення роботи федеральних органів у США.
- 300 мільйонів доларів, про які мова, не пов'язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів для України та пов'язаними витратами, які Білий дім запросив у серпні, що так само викликало спротив ультраправих республіканців.
- Тож, Сенат США погодив альтернативний проєкт короткострокової бюджетної резолюції, який передбачає виділення понад 6,1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда – на економіку.