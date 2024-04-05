У Конгресі не вщухають суперечки: це може знову відкласти допомогу для України, – Reuters

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів продовжують лунати суперечки між республіканцями. Водночас не припиняються погрози щодо зняття з посади спікера Майка Джонсона.

Ймовірно, подібні дискусії у Конгресі США можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладуть.

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Республіканці вимагають врахувати їхні вимоги

Наразі очікується, що після повернення Палати представників з перерви, яке відбудеться вже 9 квітня, спікер Майк Джонсон розкриє деталі проєкту стосовно допомоги для нашої держави. Вочевидь його буде представлено у тому вигляді, який він вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.

Однак найбільш "яструбине" крило республіканців вимагає врахувати їхні вимоги щодо заходів на кордоні з Мексикою. Водночас вони хочуть скорочення витрат, тому надають перевагу тому, аби Джонсон не квапився, доки буде мати проєкт, який готові будуть підтримати достатньою більшістю.

Зокрема, палка прихильниця Трампа та, ймовірно, категорична українофобка Марджорі Тейлор Грін погрожує ініціювати зняття Майка Джонсона з посади спікера. Американська посадовиця скаржиться, що він, мовляв, ігнорує інтереси партії.

Для спільного рішення можуть знадобитися місяці

Більш схоже на те, що ініціатива не буде мати підтримки, але деякі співрозмовники кажуть, що це може змінитися, якщо Джонсон запропонує такий проєкт щодо допомоги для України, який буде мати більшу підтримку серед демократів, ніж республіканців, та не допускатиме поправок.

Крім того, серед американських посадовців також лунають побоювання, що задля досягнення реального консенсусу серед республіканців у Палаті представників можуть знадобитися навіть місяці.

Видання зазначає, що вже майже два місяці минуло з того часу, коли Сенат схвалив компромісний пакетний законопроєкт на 95 мільярдів доларів, куди входили й кошти на підтримку України.

Однак, як відомо, Джонсон не захотів виносити його на голосування. Водночас у Конгресу фактично залишається небагато тижнів для роботи до того, поки наближення виборів почне ще більше впливати на політичні процеси.

Раніше голова Палати представників Майк Тернер зробив обнадійливу заяву, що нібито питання виділення допомоги нашій країні буде головним на порядку денному після повернення Конгресу з канікул 9 квітня.