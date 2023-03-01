"Вставайте, кайдани порвіте": в американському Конгресі зацитували Шевченка

Прагнення українського народу до свободи і його боротьба за неї вражають союзників нашої держави. У промові з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Конгресі США зазвучали рядки Шевченка як символ української боротьби.

Цю промову 28 лютого у Палаті представників США виголосила конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур. Вона закликала колег зрозуміти, чому українці так невтомно борються за свободу.

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Жодна країна не постраждала так, як Україна в час Совєтів

А щоб американці зрозуміли краще, навела приклади з історії власного народу. Вона закликала їх згадати про Меморіал Другої світової війни у Вашингтоні та зрозуміти жертву, яку принесли понад 400 тисяч американців за свободу майбутніх поколінь протягом 20 століття.

І разом з тим Марсі Каптур підкреслила, що жодна країна у світі не постраждала так, як в радянські часи Україна.

Понад 4 мільйони невинних людей Йосип Сталін заморив голодом, а ще мільйони, і мільйони, і мільйони, імена яких ми ніколи не дізнаємося, були вбиті жорстоким комуністичним режимом Сталіна. Слава Богу, в Америці немає таких жахів,

– підкреслила вона.

Час для української перемоги настав

Під час промови Марсі Каптур назвала російську війну в Україні терористичною та закликала до перемоги України. При цьому конгресвумен процитувала Тараса Шевченка, слова якого актуальними були і майже 200 років тому, і сьогодні.

Слова українського поета Тараса Шевченка звучать особливо правдиво сьогодні, як і тоді, коли він написав їх майже 200 років тому: "Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте". Час для української перемоги настав,

– наголосила Каптур.

При цьому вона згадала і величезні втрати України у сучасній війні, і про бажання українського народу приєднатись до НАТО "для захисту свободи".

"Українські вояки тим часом (поки Україна прагне приєднатися до Альянсу – 24 Канал) гинуть, гинуть і гинуть за свободу та самовизначення. Попри значні труднощі, Україна протистоїть ворогу, втричі більшому за її населення, зі значно більшими військовими ресурсами, але вони борються", – підсумувала у промові сенаторка.

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