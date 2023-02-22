У Конгресі заявили, що у США "імпульс зміщується" у бік надання Україні ATACMS та F-16

Імпульс у Вашингтоні зміщується у бік відправлення Україні ракет ATACMS та винищувачів F-16. Про це заявив голова міжнародного комітету Палати представників США Майкл Маккол.

Він повідомив про це під час візиту до Києва. Однак він стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена, як і раніше, розходяться в думках щодо того, як швидко і яку зброю відправити Україні, якій потрібні ракети ATACMS та F-16.

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Яка зброя необхідна Україні

"Але я бачу наростальний імпульс щодо артилерії та літаків. І в будь-якому разі ми можемо розпочати навчання пілотів прямо зараз, щоб вони були готові", – сказав Маккол.

За словами конгресмена, президент України Володимир Зеленський дав йому список зброї, в якому були F-16 та ATACMS.

Він наголосив, що це озброєння необхідне Україні, щоб "пройти весь шлях до Криму" і відбитися від повітряних атак Росії.

В Україну прибула делегація Палати представників Конгресу США

F-16 Україні. Він заявив, що це буде наступним кроком. За його словами, для того, щоб завершити цю дискусію, вона має бути непублічною, оскільки в іншому випадку дебати триватимуть довго.

Зазначимо, що 21 лютого в Україну прибула делегація Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з конгресменами ситуацію на передовій і злочини російських окупантів. Крім того, під час візиту делегації показали, як Україна контролює розподілення американської допомоги.

Голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккол пообіцяв провести спеціальні слухання, щоб поінформувати про це Конгрес. Маккол відзначив, що Сполучені Штати призначили трьох урядових інспекторів для моніторингу цієї допомоги. Їм допомагають незалежні консультанти компанії Deloitte. Також, за словами конгресмена, була впроваджена спеціальна система маркування кодами, яка відстежує озброєння, яке Сполучені Штати передають Україні.

Глава держави подякував американським законодавцям за підтримку України та розуміння, наскільки важливим є посилення допомоги, щоб Україна досягла перемоги.

"Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які були підтримані Президентом США й Конгресом. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії", – зазначив Зеленський.