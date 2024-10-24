Конгресмен США закликав розглянути "прямі воєнні дії", якщо війська КНДР увійдуть в Україну

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер вважає, що якщо військові КНДР вступлять у російсько-українську війну, США повинні розглянути можливість вжиття "прямих воєнних дій".

Про це пише газета The Hill.

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США повинні розглянути "прямі військові дії", якщо північнокорейські війська увійдуть в Україну

Республіканець Тернер вважає, що адміністрація президента США Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".

Якщо війська Північної Кореї вторгнуться на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї,

– заявив він.

Як написали у виданні, повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу у бій, викликали заклики до США скасувати обмеження на використання наданої Україні далекобійної зброї. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон зробити це.

"Я давно оскаржував нерозумну позицію адміністрації Байдена-Гарріс щодо обмеження використання Україною зброї США проти цілей на території Росії. Якщо північнокорейські війська атакують Україну з території Росії, Україні має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь", – висловився Тернер.