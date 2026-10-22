"Знищити здатність до атак": конгресмени закликали дозволити Україні використовувати Starlink
Член Палати представників США Джо Вілсон разом із понад 20 колегами підготували звернення щодо роботи Starlink. Політики закликали дозволити Україні бити супутниковою мережею по пускових майданчиках у Росії.
Ініціативу очолили представники Конгресового українського кокусу, про що Джо Вілсон повідомив у соцмережі X. Американські законодавці наполягають, що ураження військових цілей ворога на його території є ключовим для захисту цивільного населення.
Вимога дозволити далекобійні удари
У листі конгресмени закликали адміністрацію зняти обмеження на використання технологій супутникового зв'язку для нейтралізації загроз.
За їхніми словами, Київ повинен мати всі необхідні інструменти для превентивного знищення точок пуску ракет і безпілотників.
Україна повинна мати змогу захищати себе, свій народ і Захід! Найкращий спосіб – знищити здатність Росії здійснювати свої терористичні атаки,
– наголосив Джо Вілсон.
Проблеми з роботою Starlink на фронті
Через раптове введення лімітів швидкості терміналів у Конгресі вже вимагають розслідувати дії Ілона Маска.
Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже просила Вашингтон відкрити зв'язок над Росією, щоб знищувати установки, проте цей доступ завжди залишався заблокованим.