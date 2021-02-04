Конгресмени закликали Байдена ввести додаткові санкції проти Росії

Кілька сенаторів запропонували ввести санкції проти Росії. Вони закликали президента США показати Путіну ціну його вчинків.

Джерело: сайт сенатора Марка Рубіо

Нову хвилю антиросійських настроїв у США викликало рішення суду в Росії у справі опозиційного політика Олексія Навального.

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Що відомо про нові санкції США проти Росії

Група сенаторів внесли законопроєкт про нові санкції проти Росії – а саме, проти осіб, причетних до отруєння й ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального.

В опублікованому повідомленні сенатора Марка Рубіо мовиться, що ініціаторами законопроєкту стали він сам, а також представники Демократичної партії Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, і республіканець Мітт Ромні.

"Сенатори повторно внесли законопроєкт, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права", – заявили члени верхньої палати Конгресу США.

У проєкті документу вказано, що конкретно проти кого накладати санкції, має запропонувати президент США Джо Байден.

Цікавою є також згадка "Північного потоку-2": сенатори рекомендують президента закликати Німеччину відмовитися від підтримки цього російського проєкту.

Ув'язнення Навального: коротко