Прагнуть зміцнити свою позицію перед Трампом: конгресмени звернулися до Ілона Маска

Конгресмени від Республіканської партії звернулися до Ілона Маска. Такими діями вони прагнуть зміцнити свою позицію в очах Дональда Трампа.

Деякі республіканські законодавці намагалися досягти угоди з Маском щодо виборів лідера партії в Сенаті та інших питань, які важливі для Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про співпрацю Маска та конгресменів

За даними видання, Ілон Маск мав телефонні розмови із союзниками Трампа та законодавцями. Це може свідчити про те, що вплив Маска на майбутню адміністрацію зростає.

Тісний зв'язок конгресменів з мільярдером може вплинути на вибори нового лідера Республіканської партії в Сенаті, що відбудуться в середу 13 листопада.

Варто зазначити, що Маск інвестував десятки мільйонів доларів у передвиборчу компанію Дональда Трампа. Окрім цього, мільярдер активно підтримував новообраного президента у соцмережах.

Ймовірно, Ілон Маск не стане частиною уряду Трампа, але матиме одну з ключових ролей. Участь в експертій комісії дозволить йому зберігати значний вплив на рішення адміністрації.