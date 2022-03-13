На конкретні результати, сподіваюсь, вийдемо у лічені дні, – ОП про переговори
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Російські агресори починають конструктивно розмовляти про припинення війни проти України. В Офісі Президента заявили, що представники РФ вже говорять не ультимативно.
Пропозиції України "на столі" й вони – "дуже жорсткі"
Про це сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він пояснив, що відбувається у переговорному процесі між Україною та російськими окупантами.
Варте уваги Це вже Третя світова війна, не локальний конфлікт, – Подоляк
Росія набагато більш адекватно зараз приймає довколишній світ і набагато більш чутливо відноситься до тієї позиції України, яка доведена на полях боїв. І взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів,
– заявив Подоляк.
Радник керівника ОП додав, що пропозиції України "на столі" й вони – "дуже жорсткі". За словами Подоляка, перша за все вони, стосуються відведення військ і припинення вогню.
"Ми принципово не поступимося ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє. Росія починає конструктивно розмовляти", – зазначив Подоляк.
Він додав, що конкретні результати "ми вийдемо в лічені" дні.
До теми – "Слухають наші пропозиції": Подоляк про перемовини з Росією: дивіться відео