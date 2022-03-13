На конкретні результати, сподіваюсь, вийдемо у лічені дні, – ОП про переговори

Російські агресори починають конструктивно розмовляти про припинення війни проти України. В Офісі Президента заявили, що представники РФ вже говорять не ультимативно.

Пропозиції України "на столі" й вони – "дуже жорсткі"

Про це сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він пояснив, що відбувається у переговорному процесі між Україною та російськими окупантами.

Варте уваги Це вже Третя світова війна, не локальний конфлікт, – Подоляк

Росія набагато більш адекватно зараз приймає довколишній світ і набагато більш чутливо відноситься до тієї позиції України, яка доведена на полях боїв. І взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів,

– заявив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що пропозиції України "на столі" й вони – "дуже жорсткі". За словами Подоляка, перша за все вони, стосуються відведення військ і припинення вогню.

"Ми принципово не поступимося ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє. Росія починає конструктивно розмовляти", – зазначив Подоляк.

Він додав, що конкретні результати "ми вийдемо в лічені" дні.

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