"Конкретного плану Росія не має": Давидюк пояснив, що потрібно зараз окупантам на Херсонщині

Росіян цікавить подача води до Криму, саме тому їм потрібна Херсонщина. Також окупантам потрібно продемонструвати "перемогу" до 9 травня. Але поведінка загарбників свідчить про те, що у них немає плану.

Про це у ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також додав, що дії окупантів на Херсонщині не схожі на планомірні, бо вони лише грабують та вбивають, а де мають змогу – захоплюють території і намагаються це конвертувати у свої політичні перемоги.

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Стратегічно важливою для них є вода і також їм треба перетягти на свій бік місцевих політиків. Поки у них слабо вдається, адже Херсонщина чинить опір. Так, до окупантів перебігли "законсервовані" політики часів Медведчука, але поки ця стратегія не приживається і навряд приживеться,

– стверджує політолог.

Чому ідея з окупацією Херсонщини провальна

На думку Давидюка, Україна зробила висновки з 2014 року і як показали останні місцеві вибори – на Сході та Півдні у політику потрапило дуже багато молоді, яка налаштована патріотично.

Яскравий приклад – мер Мелітополя, якого визволили з полону. Він зараз один із головних амбасадорів України у світі. Чоловік зустрічається із Макроном, Джонсоном та іншими високопоставленими чиновниками цього світу,

– говорить Микола Давидюк.

Тому, я гадаю, що в Херсонській області у кожному містечку та селі такий очільник, тому потрібно підтримувати їх, аби не дай Бог, регіон не впав, підсумовує експерт.

Нагадаємо, російські загарбники не можуть підкорити жителів Херсонщини. Наші громадяни чинять максимальний супротив, об який "ламають зуби" окупанти. Нещодавно сміливі херсонці зірвали із флагштока радянський прапор, який заборонений в Україні.

Днями раніше у Мелітополі партизани ліквідували колаборанта, який перейшов на бік росіян. Мужні жителі Херсонської області мало не щодня виходять на мітинги у підтримку України, чим зривають наміри окупантів провести "референдум".

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