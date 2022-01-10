Конкурс в НАБУ спробують заблокувати, – голова ЦПК Шабунін
Джерело:24 канал
Головного антикорупційного прокурора України не можуть призначити понад рік. Ймовірно, що історія з блокування конкурсу в САП може повторитись в НАБУ.
Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. У відповідь на питання про те, чи не спробують заблокувати конкурс на директора Національного антикорупційного бюро, він сказав: "Точно спробують".
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Блокувати конкурс в НАБУ буде складно
Водночас Шабунін зазначив, що блокувати конкурс в НАБУ буде складніше, адже визначальний голос матимуть незалежні експерти, натомість у комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежні експерти мають блокуючий голос.
Вони спробують обрізати повноваження спецпрокурора через парламент, змінити закон. Є багато способів.
Віталій Шабунін сказав, що "потрібний" результат можуть отримати у спосіб, який не несе загроз. Наприклад, не збирати комісію або потім через парламент відрегулювати КПК.
Повний випуск інтерв'ю із Віталієм Шабуніним: дивіться відео
Довідка. У 2022 році звершується семирічна каденція чинного керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
"Одне рішення – і ти даєш право генпрокурорці забрати справу з НАБУ. І все, ти контролюєш, захищаєш своїх антикорупціонерів", – зауважив голова Центру протидії корупції.
Конкурс в САП: коротко
- Конкурсний відбір на посаду керівника САП розпочався наприкінці січня 2021 року. До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генпрокурора.
- У Центрі протидії корупції заявили, що 25 листопада зірвали чергове засідання щодо обрання керівника Антикорупційної прокуратури.
- Вже 21 грудня конкурс на керівника САП знову зірвали – члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора. Саботували процес майже усі члени, яких делегувала Верховна Рада.
- Якнайшвидше обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Україну закликало навіть американське посольство в Києві.