Конкурс в НАБУ спробують заблокувати, – голова ЦПК Шабунін

Головного антикорупційного прокурора України не можуть призначити понад рік. Ймовірно, що історія з блокування конкурсу в САП може повторитись в НАБУ.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. У відповідь на питання про те, чи не спробують заблокувати конкурс на директора Національного антикорупційного бюро, він сказав: "Точно спробують".

Зверніть увагу Посольство США закликало Україну негайно обрати керівництво САП

Блокувати конкурс в НАБУ буде складно

Водночас Шабунін зазначив, що блокувати конкурс в НАБУ буде складніше, адже визначальний голос матимуть незалежні експерти, натомість у комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежні експерти мають блокуючий голос.

Вони спробують обрізати повноваження спецпрокурора через парламент, змінити закон. Є багато способів. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Віталій Шабунін сказав, що "потрібний" результат можуть отримати у спосіб, який не несе загроз. Наприклад, не збирати комісію або потім через парламент відрегулювати КПК.

Повний випуск інтерв'ю із Віталієм Шабуніним: дивіться відео



"Одне рішення – і ти даєш право генпрокурорці забрати справу з НАБУ. І все, ти контролюєш, захищаєш своїх антикорупціонерів", – зауважив голова Центру протидії корупції.

Конкурс в САП: коротко

Конкурсний відбір на посаду керівника САП розпочався наприкінці січня 2021 року. До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генпрокурора.

У Центрі протидії корупції заявили, що 25 листопада зірвали чергове засідання щодо обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Вже 21 грудня конкурс на керівника САП знову зірвали – члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора. Саботували процес майже усі члени, яких делегувала Верховна Рада.

Якнайшвидше обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Україну закликало навіть американське посольство в Києві.

У 2022 році звершується семирічна каденція чинного керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.