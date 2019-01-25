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      Конкурси, сюрпризи та запекла гра: стала відома програма баскетбольного Матчу зірок

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      Конкурси, сюрпризи та запекла гра: стала відома програма баскетбольного Матчу зірок

      У суботу, 26 січня, Запоріжжя прийме Матч зірок української Суперліги. Окрім самого протистояння, яке пройде в форматі "Зірки України" проти "Зірок Легіону", на глядачів чекають три традиційних конкурси та багато інших сюрпризів.

      Все розпочнеться о 13:30 в ПС "Юність" у Запоріжжі. Триватиме святкова програма аж до 18:00. Окрім вже оприлюдненої програми, організатори пообцяли чимало сюрпризів.

      Читайте також: Стали відомі всі учасники баскетбольного Матчу зірок

      Програма дня на Матчі зірок-2019:

      13:30. Старт івенту
      14:00. Початок конкурсної програми
      14:15. Конкурс захисників (жеребкування напередодні на вечірньому тренуванні)
      14:40. Конкурс слем-данків
      15:00. Фінал Конкурсу данків
      15:15. Конкурс триочкових
      15:30. Фінал Конкурсу триочкових
      15:45. Виставковий матч збірних 3х3
      16:10. Старт Матчу зірок Суперліги Парі-Матч
      16:45. Жеребкування місця проведення Ф4 Кубка України
      16:55. Виступ команди французьких данкерів Barjrots Dunkers
      17:05. Старт другої половини матчу
      17:50. Нагородження MVP та команд

      Читайте також: Баскетбольний клуб винен гравцям чималу суму, борг погодився оплатити капітан збірної України

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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