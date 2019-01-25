Конкурси, сюрпризи та запекла гра: стала відома програма баскетбольного Матчу зірок
У суботу, 26 січня, Запоріжжя прийме Матч зірок української Суперліги. Окрім самого протистояння, яке пройде в форматі "Зірки України" проти "Зірок Легіону", на глядачів чекають три традиційних конкурси та багато інших сюрпризів.
Все розпочнеться о 13:30 в ПС "Юність" у Запоріжжі. Триватиме святкова програма аж до 18:00. Окрім вже оприлюдненої програми, організатори пообцяли чимало сюрпризів.
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Програма дня на Матчі зірок-2019:
13:30. Старт івенту
14:00. Початок конкурсної програми
14:15. Конкурс захисників (жеребкування напередодні на вечірньому тренуванні)
14:40. Конкурс слем-данків
15:00. Фінал Конкурсу данків
15:15. Конкурс триочкових
15:30. Фінал Конкурсу триочкових
15:45. Виставковий матч збірних 3х3
16:10. Старт Матчу зірок Суперліги Парі-Матч
16:45. Жеребкування місця проведення Ф4 Кубка України
16:55. Виступ команди французьких данкерів Barjrots Dunkers
17:05. Старт другої половини матчу
17:50. Нагородження MVP та команд
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